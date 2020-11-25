AzerGold на днях начнет добычу золота на месторождении Агйохуш на западе Азербайджана

ЗАО «AzerGold» планирует в ближайшие дни начать добычу золота с месторождения Агйохуш в Дашкесанском районе (запад Азербайджана – ИФ), говорится в сообщении общества.
«В настоящее время AzerGold ведет интенсивную работу по вводу в эксплуатацию новых рудных месторождений. В Дашкесанском районе в ближайшие дни компания планирует начать добычу на месторождении Агйохуш, в 2021 году планируется запустить в эксплуатацию месторождение Мерех, в 2022 году - месторождение Тулаллар и сульфидную фазу (подземная разработка - ИФ) месторождения Човдар», - говорится в информации.
Кроме того, по данным общества, в 2025 году AzerGold планирует ввести в эксплуатацию одно из крупнейших месторождений Европы – месторождение полиметаллических руд Филизчай в Балакянском районе.
«Наряду с этим, в 2026 году планируется ввод в эксплуатацию месторождений меди в Шамкирском и Гедабекском районах страны - Гарадаг, Хархар и Джаирчай. В 2027 году в Балакянском районе планируется начать добычу на месторождении полиметаллических руд Мазымчай», - отмечает компания.
AzerGold подчеркивает, что данный график поочередного запуска проектов составлен на основе результатов первичной оценки. Результаты последующего этапа исследований и анализов не исключают возможности более раннего ввода в эксплуатацию ряда месторождений.
«По итогам 9 месяцев текущего года золото занимает второе место в списке ненефтяных экспортных продуктов Азербайджана. Ввод в эксплуатацию этих месторождений золота и других цветных металлов еще больше увеличит вклад горнодобывающего сектора в экономический рост Азербайджана», - говорится в сообщении.
Ранее председатель правления «AzerGold» Закир Ибрагимов сообщал, что компания планирует ввести в эксплуатацию золотоносный участкок Агйохуш в 2021 году. Ресурсный потенциал Агйохуш оценивается в 40 тыс. унций золота.
В настоящее время «AzerGold» занимается добычей и экспортом золота в рамах первой (наземной) фазы разработки золоторудного месторождения Човдар в Дашкесанском районе.
ЗАО «AzerGold» создано указом президента Азербайджана Ильхама Алиева от 11 февраля 2015г.
Общество занимается изучением, исследованием, разведкой, разработкой и управлением золотоносных и железорудных участков Гарадаг, Човдар, Гейдаг, Дагкесемен, участка Кохнемеден и бассейна Кюрякчай.
Кроме того, распоряжением президента Ильхама Алиева от августа 2020 года «AzerGold» поручено изучение, исследование, разведка, разработка и управление месторождениями железной руды в Азербайджане, применение новых технологий в этой области, обновление и эффективное использование материально-технической базы, а также за другие виды деятельности, связанные с разработкой данной сферы.
Н.Аббасова
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