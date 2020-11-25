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Макроэкономика 25.11.2020 14:05

Вакцина не спасет ВВП еврозоны от сильного падения в IV квартале

Позитивные новости о разработке различными компаниями вакцин от COVID-19 оказывают хорошее влияние на рынки, однако инвесторы, возможно, забывают о том, что экономике Европы предстоит пережить несколько мрачных месяцев, пишет The Wall Street Journal.

Заболеваемость коронавирусной инфекцией в регионе растет, и страны возобновляют действие ограничений, направленных на сдерживание второй волны пандемии. Это может толкнуть экономику еврозоны к падению на двухзначную величину.

"Хорошие новости о вакцине, скорее всего, не изменят макроэкономическую траекторию до середины 2021 года", - полагает главный экономист AXA Investment Managers Жиль Моек.

По его мнению, даже в случае выдачи разрешений на использование вакцин против коронавирусной инфекции ее производство займет время, поэтому она вряд ли сможет оказать влияние на ситуацию этой зимой. "Нет абсолютно никаких причин для изменения величины происходящего в четвертом квартале падения ВВП", поскольку вакцинация в лучшем случае начнется только в декабре, добавил эксперт.

Ранее стало известно, что эффективность вакцины, разработанной американской компанией Moderna Inc., превышает 94%. Американская Pfizer Inc., разрабатывавшая вакцину совместно с германской BioNTech, заявила о 95% эффективности препарата.

"Рынки мгновенно положительно отреагировали на эти новости. У экономики это может занять немного больше времени", - сказал глава отдела европейских экономических исследований Bank of America Рубен Сегура-Кайуэла.

Резкое увеличение числа случаев заболевания и ужесточение ограничений по всей Европе может быстро сбить с курса хрупкое восстановление экономики - задолго до того, как вакцина получит широкое распространение, полагает аналитик City Index Фиона Чинкотта.

"Тот факт, что теперь в конце ковидного туннеля загорелся свет, заставил инвесторов повеселеть, - сказала она. - Однако нельзя также игнорировать текущую обстановку".

Остается неясным, сколько времени потребуется для того, чтобы экономика вернулась к нормальной жизни, но, вероятно, это займет много месяцев. проблемы, связанные с производством препаратов против COVID-19, логистикой и распределением означают, что для создания программ массовой вакцинации потребуется время. Кроме того, препаратам потребуется около месяца для обеспечения полной защиты организма тех, кто привился, что еще больше отодвигает точку, когда ограничения могут быть ослаблены.

"Ситуация станет еще хуже, прежде чем станет лучше", - полагает главный экономист по Европе Capital Economics Эндрю Кеннингем.

Локдауны в регионе сохранятся на два-три месяца, а темпы падения экономик разных стран будут неодинаковыми. Как прогнозирует Capital Economics, в целом ВВП еврозоны может снизиться на 3% в четвертом квартале.

"Инвесторы не могут позволить себе игнорировать неизбежный, но не полностью предсказуемый промежуток времени между настоящим моментом и моментом в будущем, когда COVID-19 фактически останется позади, - отмечает главный экономист налоговой, аудиторской и консалтинговой фирмы Mazars Джордж Лагариас. - В этот период времени стресс для экономик может стать чрезвычайно сильным".

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Тэги: ЕВРОПА, ЭКОНОМИКА, ВАКЦИНА, ПРОГНОЗ


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