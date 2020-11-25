Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0246 RUR   0.0225 GBR   2.2714 TRY   0.2124

Цена на нефть

24.11 $/bbl   WTI 44.91 1.85 Brent 47.86 1.80

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 25.11.2020 15:01

Максимум смертей от COVID-19 зафиксирован в Германии

Рекордное число летальных случаев исхода COVID-19 зарегистрировано в ФРГ: за последние сутки, по данным института Роберта Коха, было зарегистрировано 410 смертей.

Общее число скончавшихся от коронавируса с начала пандемии, таким образом, составило в ФРГ 14 тыс. 771. В середине апреля антирекорд составило 315 случаев.

Число новых заражений составило, по данным на среду, 18 тыс. 633.

В среду, как ожидается, власти ФРГ продлят ограничительные меры для подавления пандемии до 20 декабря. Решение ожидается вечером.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ГЕРМАНИЯ, ВИРУС, СИТУАЦИЯ


Похожие новости


Меркель в среду обсудит с руководством регионов ФРГ планы по смягчению ограничительных мер из-за коронавируса

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]