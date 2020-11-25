Максимум смертей от COVID-19 зафиксирован в Германии

Рекордное число летальных случаев исхода COVID-19 зарегистрировано в ФРГ: за последние сутки, по данным института Роберта Коха, было зарегистрировано 410 смертей.

Общее число скончавшихся от коронавируса с начала пандемии, таким образом, составило в ФРГ 14 тыс. 771. В середине апреля антирекорд составило 315 случаев.

Число новых заражений составило, по данным на среду, 18 тыс. 633.

В среду, как ожидается, власти ФРГ продлят ограничительные меры для подавления пандемии до 20 декабря. Решение ожидается вечером.