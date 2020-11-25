Азербайджан гарантирует безопасность армянской общины в Нагорном Карабахе - глава МИД

Официальный Баку гарантирует безопасность армянского населения в Нагорном Карабахе, заявил глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов.

«Конституция Азербайджана предоставляет каждому гражданину равные права и защищает его свободы, независимо от национальности, религии или политической принадлежности. (...) Будущее Нагорного Карабаха будет определяться развитием его экономических, культурных и человеческих ресурсов. (...) Азербайджан готов обеспечить сосуществование азербайджанской и армянской общин в Нагорном Карабахе в условиях мира, безопасности и взаимного уважения в рамках территориальной целостности Азербайджана”, - отметил Байрамов в своем интервью французскому журналу «Le Point».

По его словам, согласно историческим фактам, армяне поселились в Нагорном Карабахе в начале 19 века - после подписания Гюлистанского мирного договора в 1813 году и Туркменчайского договора в 1828 году.

«Но давайте вспомним, что проживающие там азербайджанцы и проживающие в семи прилегающих районах Азербайджана стали жертвами этнической чистки, проведенной Арменией после оккупации в начале 1990-х годов», - отметил министр.

Глава МИД подчеркнул, что в подписанном 9 ноября трехстороннем заявлении президентов Азербайджана, России, а также премьера Армении нет ни слова о статусе Нагорного Карабаха.

Байрамов добавил, что ответственные за военные преступления против мирного населения Азербайджана должны быть привлечены к ответственности и понести наказание.

«Президент Азербайджана Ильхам Алиев открыто говорил о политическом и военном руководстве Армении, о тех, кто незаконно оккупировал наши территории и совершил военные преступления против мирного населения, а также о тех, кто совершил нападение на ни в чем неповинных мирных жителей в Гяндже, Барде и других азербайджанских поселениях. Конечно, те, кто совершил военные преступления, должны понести ответственность за свои действия», - сказал глава МИД Азербайджана.

Х.Насирзаде