Песков оставил без комментария заявление Эрдогана о возможности вовлечения других стран в усилия по поддержанию перемирия в Карабахе

В Кремле не стали комментировать заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что в ходе телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным он обсудил возможность расширения усилий по поддержанию прекращения огня в Карабахе вместе с другими странами региона.
"Помимо того и сверх того, что мы сказали в сообщении вчера, я ничего сказать не могу. Могу лишь подтвердить, что, действительно, ход выполнения договоренностей президента Путина, президента Алиева и премьера Пашиняна обсуждался в ходе вчерашнего телефонного разговора", - сказал журналистам в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Он добавил, что речь шла о "модальностях совместной работы (с Турцией) в рамках совместного мониторингового центра".
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