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Карабахский конфликт 25.11.2020 13:45

Песков оставил без комментария заявление Эрдогана о возможности вовлечения других стран в усилия по поддержанию перемирия в Карабахе

В Кремле не стали комментировать заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что в ходе телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным он обсудил возможность расширения усилий по поддержанию прекращения огня в Карабахе вместе с другими странами региона.

"Помимо того и сверх того, что мы сказали в сообщении вчера, я ничего сказать не могу. Могу лишь подтвердить, что, действительно, ход выполнения договоренностей президента Путина, президента Алиева и премьера Пашиняна обсуждался в ходе вчерашнего телефонного разговора", - сказал журналистам в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он добавил, что речь шла о "модальностях совместной работы (с Турцией) в рамках совместного мониторингового центра".

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Тэги: РОССИЯ, КРЕМЛЬ, ТУРЦИЯ, РАЗГОВОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]