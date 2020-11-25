Глава ФРБ Нью-Йорка считает возможным перезапуск антикризисных программ кредитования

Экстренные программы кредитования, запущенные Федеральной резервной системой (ФРС) США весной для стабилизации рынков, могут быть при необходимости возобновлены после истечения их срока действия в конце текущего года, считает председатель Федерального резервного банка (ФРБ) Нью-Йорка Джон Уильямс.
"Они сыграли и продолжают играть важную роль опоры, но, по моему мнению, сейчас финансовые условия достаточно благоприятны", - заявил он в ходе онлайн-конференции, организованной The Wall Street Journal.
По словам Уильямса, "если бы мы отказались в ситуации крайней волатильности или опасений на рынке, мы могли бы применить соответствующие инструменты".
На прошлой неделе министерство финансов США отказалось продлить после 31 декабря некоторые антикризисные программы кредитования, в том числе программы для малого и среднего бизнеса (Main Street Lending Program, MSLP) и местных властей (Municipal Liquidity Facility, MLF).
Уильямс, который имеет право голоса в Федеральном комитете по операциям на открытом рынке (FOMC), также заявил, что программа выкупа активов Федрезервом в данный момент "работает очень хорошо" и может быть изменена в любое время.
Глава ФРБ Нью-Йорка ожидает, что экономика продолжит восстанавливаться в следующем году, однако он признал существование многих опасений, связанных с пандемией. Он также снова высказался за принятие новых бюджетных стимулов, отметив, что "фискальная политика является сейчас самым сильным инструментом".
Между тем глава ФРБ Сент-Луиса Джеймс Баллард прогнозирует дальнейшее экономическое восстановление, несмотря на рекордный прирост новых случаев заражения коронавирусом, пишет MarketWatch.
Баллард во вторник сказал журналистам, что, по его мнению, экономика продолжит расти устойчивыми темпами в конце 2020 года и начале следующего года. Он отметил, что компании научились обеспечивать безопасность своих работников и клиентов. Глава ФРБ Сент-Луиса считает, что они продолжат нанимать сотрудников и все больше инвестировать в ожидании массовой доступности вакцины в следующем году.
Баллард не прогнозирует изменения политики ФРС по поддержке экономики, хотя он не исключает принятия новых мер в случае необходимости.
Глава ФРБ Сент-Луиса, который в этом году не имеет права голоса в FOMC, высказывает одно из наиболее оптимистичных мнений в ФРС относительно экономического восстановления. Говоря о перспективах выхода из кризиса, он отметил, что "в конце туннеля виден свет".
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