Евразийский экономический форум в Минске отменен

Евразийский экономический форум, который планировалось провести в Минске во второй половине декабря, отменен, сообщила помощник председателя коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Ия Малкина.
"Этот вопрос рассматривался на заседании Совета ЕЭК, прошедшем в понедельник. С учетом эпидемиологической ситуации принято решение не проводить форум в декабре 2020 года", - сказала Малкина в среду во время онлайн-брифинга.
В октябре Малкина озвучила инициативу белорусской стороны провести Евразийский экономический форум во второй половине декабря в Минске очно.
ЕАЭС как международная организация региональной экономической интеграции действует с 2015 года. В состав союза входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия. Молдавия присоединилась к ЕАЭС в качестве государства-наблюдателя в мае 2018 года. Узбекистан заявил о заинтересованности получить статус страны-наблюдателя в ЕАЭС.
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