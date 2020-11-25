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СНГ 25.11.2020 14:11

Евразийский экономический форум в Минске отменен

Евразийский экономический форум, который планировалось провести в Минске во второй половине декабря, отменен, сообщила помощник председателя коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Ия Малкина.

"Этот вопрос рассматривался на заседании Совета ЕЭК, прошедшем в понедельник. С учетом эпидемиологической ситуации принято решение не проводить форум в декабре 2020 года", - сказала Малкина в среду во время онлайн-брифинга.

В октябре Малкина озвучила инициативу белорусской стороны провести Евразийский экономический форум во второй половине декабря в Минске очно.

ЕАЭС как международная организация региональной экономической интеграции действует с 2015 года. В состав союза входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия. Молдавия присоединилась к ЕАЭС в качестве государства-наблюдателя в мае 2018 года. Узбекистан заявил о заинтересованности получить статус страны-наблюдателя в ЕАЭС.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]