Президент Ирана рассчитывает, что новая администрация США откажется от антииранской политики Трампа

Тегеран ожидает, что новая администрация США осудит антииранскую политику нынешнего президента Дональда Трампа в отношении Ирана и компенсирует ошибки прежней администрации, заявил в среду президент Исламской республики Хасан Рухани.
"Мы ожидаем, что следующая администрация США первым делом открыто осудит политику Трампа в отношении Ирана и компенсирует ошибки политики прежнего правительства", - сказал на заседании кабинета министров Рухани, которого цитируют иранские СМИ.
"Если будущие американские власти проявят соответствующее желание, то Иран и США могут вернуться к ситуации до 20 января 2017 года (дата инаугурации Трампа - ИФ)", - отметил иранский президент.
Это, по его словам, было бы "большим решением многих проблем и полностью бы изменило ход событий".
"Трамп совершил самые ужасные преступления в истории против независимых правительств и таких стран, как Иран и Палестина", - сказал Рухани.
США были в числе стран, заключивших в 2015 году Совместный всеобъемлющий план действий по урегулированию иранской ядерной проблемы (СВПД). Пришедший к власти в 2017 году Трамп вышел из иранской ядерной сделки и возобновил действие антииранских санкций.
Кандидат от Демократической партии на президентский пост Джо Байден объявил о своей победе на прошедших 3 ноября выборах. Однако нынешний президент Трамп отказывается признать свое поражение.
Ранее Байден допускал возможность возвращения США в СВПД. Но эксперты отмечали, что Байден выступает за внесение в иранскую ядерную сделку изменений. Иран же неоднократно заявлял, что не допустит корректировки СВПД.
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