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Дальнее зарубежье 25.11.2020 14:12

Машина врезалась в ворота канцелярии Меркель, возможна попытка теракта

Автомобиль черного цвета в среду утром врезался в ворота ведомства федерального канцлера в Берлине, сообщает таблоид Bild со ссылкой на очевидцев.

По информации издания, на машине белой краской было написано "Вы - проклятые убийцы детей и стариков".

Вскоре после этого на месте видели машину "скорой помощи", зачем она приезжала-неизвестно.

Также пока неизвестны подробности про водителя.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ГЕРМАНИЯ, КАНЦЕЛЯРИЯ, ИНЦИДЕНТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]