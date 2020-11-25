Машина врезалась в ворота канцелярии Меркель, возможна попытка теракта

Автомобиль черного цвета в среду утром врезался в ворота ведомства федерального канцлера в Берлине, сообщает таблоид Bild со ссылкой на очевидцев.

По информации издания, на машине белой краской было написано "Вы - проклятые убийцы детей и стариков".

Вскоре после этого на месте видели машину "скорой помощи", зачем она приезжала-неизвестно.

Также пока неизвестны подробности про водителя.