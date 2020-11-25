Французские горнолыжные курорты разочарованы запретом на работу в Рождество

Заявление президента Франции Эмманюэля Макрона о невозможности открытия горнолыжных курортов на рождественские праздники вызвало разочарование у представителей сферы зимнего спортивного туризма, сообщают французские СМИ.

Администратор горнолыжного курорта Ле дез Альп Пьер Бальм заявил после озвученного решения накануне, что их "как будто водой холодной окатили". "Все рушится", - отметил он.

В свою очередь председатель Национальной ассоциации руководителей горных курортов Жан-Люк Бош в интервью France Bleu признался, что был "поражен" заявлением Макрона.

"Мы обеспокоены, мы все работали над тем, чтобы открыться на Рождество", - сказал Бош.

Лидер ультраправой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен раскритиковала принятые решения французскими властями, заявив, что они "лишены какой-либо рациональности". В частности, она задалась вопросом: "Почему нельзя открыть горнолыжные курорты?".

Макрон накануне, озвучивая этапы снятия ограничений, указал, что "пока невозможно планировать открытие (горнолыжных курортов - ИФ) на праздники".

Между тем, итальянский телеканал TgCom24 отмечает, что вопрос о том, когда и на каких условиях возобновлять работу горнолыжных курортов становится все более общеевропейским.

Так, итальянские власти сейчас - против открытия курортов, однако опасаются, что понесут колоссальные финансовые потери, если другие страны ЕС свои курорты откроют. "Нынешние статистические данные на позволяют говорить об открытии горнолыжных трасс, так как подобные действия способны подстегнуть дальнейшее распространение эпидемии", - сказал глава Высшего совета по вопросам здравоохранения Италии Франко Локателли.

В итоге о "европейской координации" при решении, в частности, вопроса о горнолыжных курортах, недавно поговорил премьер Италии Джузеппе Конте с главой Еврокомиссии Урсулой Фон Дер Ляйен.

В ФРГ тоже считают, что по поводу зимнего отдыха было бы лучше выработать единую европейскую позицию. "Я бы предпочел, чтобы было единое соглашение...если мы хотим, чтобы границы оставались открытыми, то должны прийти к ясному соглашению и по поводу горнолыжного вопроса", - сказал премьер-министр известной своими горнолыжными трассами Баварии Маркус Зедер.

Однако с итальянской идеей всеобщего временного закрытия курортов не согласна министр туризма Австрии Элизабет Кестингер. "Я не согласна с итальянской инициативой. В Австрии совершенно точно будет в каком-то виде зимний туризм. Это будет возможно, потому что мы будем соблюдать жесткие меры защиты (от коронавируса - ИФ)", - приводит ее слова итальянское телевидение. В Вене отмечают, что если ЕС все же решит обязать все страны пока не открывать курорты, это отрицательно скажется на сотнях тысячах человек, работа которых так или иначе связана с горными лыжами.

TgCom24 полагает, что некое общее решение в итоге может быть все-таки принято в Брюсселе. Предположительно, оно будет подразумевать, что горнолыжные станции смогут открыться не раньше января. Таким образом удастся "спасти" хотя бы часть горнолыжного сезона в Европе.