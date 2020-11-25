Инвесткомпания MFX Trading стала членом БФБ

ОАО «Инвестиционная компания MFX Trading» принята в члены Бакинской фондовой биржи (БФБ).

В сообщении биржи отмечается, что, таким образом, число членов БФБ достигло 9.

MFX Trading 19 октября 2020 года получила бессрочную лицензию на деятельность в качестве инвестиционной компании.

Основные инвестиционные услуги компании включают: прием и исполнение распоряжений клиентов по сделкам с ценными бумагами или производными финансовыми инструментами; управление портфелем индивидуальных инвесторов; предоставление инвестиционных консультаций; размещение и андеррайтинг ценных бумаг без обязательств; размещение и андеррайтинг ценных бумаг с обязательством; проведение операций с ценными бумагами или производными финансовыми инструментами за свой счет в качестве члена центрального депозитария и фондовой биржи; маржинальная торговля.

Вспомогательные инвестиционные услуги включают: управление счетами ценных бумаг клиента, а также осуществление операций, связанных с загрузкой ценных бумаг или производных финансовых инструментов с обязательствами; кредитование инвесторов в форме ссуд или других форм для заключения сделок с ценными бумагами или производными финансовыми инструментами; проведение инвестиционных исследований и финансового анализа, связанных с ценными бумагами или производными финансовыми инструментами; внедрение услуги управляющего залогом по облигациям с обеспечением; обмен валюты, связанный с осуществлением основных инвестиционных услуг (операций).

Р.Ахмедов