Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0246 RUR   0.0225 GBR   2.2714 TRY   0.2124

Цена на нефть

24.11 $/bbl   WTI 44.91 1.85 Brent 47.86 1.80

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 25.11.2020 17:26

Россия готова поставлять Ираку любое вооружение, востребованное Багдадом - Лавров

Москва готова удовлетворять любые запросы Багдада в военно-технической сфере, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Готовы удовлетворять любые потребности Ирака в продукции военного назначения российского производства", - сказал он в среду на пресс-конференции в Москве по итогам переговоров со своим иракским коллегой Фуадом Хусейном.

По словам министра, "наша страна традиционно играла и продолжает играть очень важную, значимую роль в обеспечении обороноспособности Ирака, оснащении армии и сил безопасности, в том числе в контексте остающихся террористических угроз".

Лавров сообщил, что в обозримом будущем планируется визит министра обороны Ирака в РФ. "Уверен, там эти вопросы будут предельно конкретно и предметно обсуждаться", - сказал глава российского МИД.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, РАК, ВТС, ЛАВРОВ


Похожие новости


Поморские ученые извлекли из берёзы антиоксидант, способный помочь в борьбе с раком Клинические испытания лекарства от рака займут еще 2-3 года, оно станет "народным препаратом" - глава ФМБА

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]