Россия готова поставлять Ираку любое вооружение, востребованное Багдадом - Лавров

Москва готова удовлетворять любые запросы Багдада в военно-технической сфере, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Готовы удовлетворять любые потребности Ирака в продукции военного назначения российского производства", - сказал он в среду на пресс-конференции в Москве по итогам переговоров со своим иракским коллегой Фуадом Хусейном.
По словам министра, "наша страна традиционно играла и продолжает играть очень важную, значимую роль в обеспечении обороноспособности Ирака, оснащении армии и сил безопасности, в том числе в контексте остающихся террористических угроз".
Лавров сообщил, что в обозримом будущем планируется визит министра обороны Ирака в РФ. "Уверен, там эти вопросы будут предельно конкретно и предметно обсуждаться", - сказал глава российского МИД.
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