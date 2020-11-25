Еврокомиссия готовит новый план борьбы с терроризмом - глава ЕК

ЕС намерен укреплять сотрудничество своих стран в обеспечении безопасности людей в Европе, но государства союза должны лучше воплощать в жизнь совместные меры, считает председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
"Уверена, что я говорю от имени всего (Евро)союза, когда заявляю, что Европа солидарна с французами и австрийцами. Европа едина перед лицом террористических атак в наших городах, и Европа готова действовать", - сказала глава ЕК, выступая в среду на пленарной сессии Европейского парламента по вопросу подготовки к саммиту ЕС 10-11 декабря.
"9 декабря (Евро)комиссия представит новую европейскую повестку по борьбе против терроризма. Мы хотим усилить сотрудничество между службами безопасности. Мы хотим обеспечить пограничников современными технологиями, в которых они нуждаются; интенсифицировать наши усилия, чтобы избежать радикализации; и лучше защитить публичные места", - сообщила фон дер Ляйен.
При этом она посетовала, что трудно добиваться успеха, когда государства-члены ЕС не реализуют достигнутые соглашения, в частности, по борьбе с отмыванием преступных денег, финансированием терроризма и незаконным оборотом огнестрельного оружия.
"Выполнение этих правил имеет решающее значение", - подчеркнула председатель Еврокомиссии.
Она полагает, что Европейский совет 10-11 декабря поможет быстрее перейти от слов к делу в этом вопросе.
Главы МИД Азербайджана и Ирана обсудили совместные региональные проекты
Президент Азербайджана утвердил переименование двух сел в Нагорном Карабахе
Генпрокурор Азербайджана считает «блефом для внутриполитических целей» заявления из Еревана об использовании армянской стороной ОТРК «Искандер» в Карабахе
Нефтекомпании из РФ инвестировали в Ирак около $13 млрд - Лавров
Рынки акций Европы завершили торги разнонаправленной динамикой
Отсутствие торгового соглашения с ЕС губительнее пандемии для британской экономики - глава Банка Англии
В Италии вакцина AstraZeneca от COVID-19 будет стоит менее трех евро и действовать полгода
В Азербайджане за сутки зафиксировано 3,469 тыс. случаев заражений COVID-19, число погибших - 30
ИВ Габалинского района направит около 2,7 млн манатов на строительство жилого здания
ИВ Габалинского района направит 388 тыс. манатов на капремонт дорог
Президент Азербайджана выделил 630 тыс. манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения Гусарского района
Брайза: Присутствие турецких военных в Азербайджане обеспечит геостратегический баланс в регионе
Мы поменяли геополитический расклад в регионе – президент Азербайджана
Карабахские армяне с нетерпением ждут освобождения Карабаха от террористической хунты сепаратистов - Агаджанов
Банк Республика запускает кредитную кампанию «Выгодная Пятница»
Кельбаджар обладает богатыми природными ресурсами и туристическим потенциалом
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Вусал Гасымлы: Армения будет привлечена к международно-правовой ответственности
Ответы на 10 основных вопросов по миру в Карабахе
Глупость с особо тяжкими последствиями: как Армению завели в тупик собственные нацисты и популисты