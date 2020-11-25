Еврокомиссия готовит новый план борьбы с терроризмом - глава ЕК

ЕС намерен укреплять сотрудничество своих стран в обеспечении безопасности людей в Европе, но государства союза должны лучше воплощать в жизнь совместные меры, считает председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Уверена, что я говорю от имени всего (Евро)союза, когда заявляю, что Европа солидарна с французами и австрийцами. Европа едина перед лицом террористических атак в наших городах, и Европа готова действовать", - сказала глава ЕК, выступая в среду на пленарной сессии Европейского парламента по вопросу подготовки к саммиту ЕС 10-11 декабря.

"9 декабря (Евро)комиссия представит новую европейскую повестку по борьбе против терроризма. Мы хотим усилить сотрудничество между службами безопасности. Мы хотим обеспечить пограничников современными технологиями, в которых они нуждаются; интенсифицировать наши усилия, чтобы избежать радикализации; и лучше защитить публичные места", - сообщила фон дер Ляйен.

При этом она посетовала, что трудно добиваться успеха, когда государства-члены ЕС не реализуют достигнутые соглашения, в частности, по борьбе с отмыванием преступных денег, финансированием терроризма и незаконным оборотом огнестрельного оружия.

"Выполнение этих правил имеет решающее значение", - подчеркнула председатель Еврокомиссии.

Она полагает, что Европейский совет 10-11 декабря поможет быстрее перейти от слов к делу в этом вопросе.