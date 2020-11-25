Нефть продолжает дорожать вопреки данным API о росте запасов в СШA

Цены на нефть продолжают повышаться в среду после достижения максимальных отметок с начала марта по итогам предыдущих торгов, несмотря на ожидания еженедельного доклада Минэнерго США, который может показать увеличение запасов нефти в стране на прошлой неделе.

Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:07 в среду составляет $48,43 за баррель, что на $0,57 (1,19%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $45,35 за баррель, что на $0,44 (0,98%) выше уровня предыдущих торгов.

Американский институт нефти (API) во вторник сообщил о росте запасов нефти в США на прошлой неделе на 3,8 млн баррелей. По данным API, запасы бензина в стране увеличились на 1,3 млн баррелей, дистиллятов - сократились на 1,8 млн баррелей.

Минэнерго США обнародует еженедельный доклад о запасах энергоносителей в стране в среду в 19:30.

Нефтяные цены завершили торги во вторник на максимальном с 5 марта уровне, отмечает MarketWatch.

Помимо этого, ближний конец кривой фьючерсов на Brent перешел к бэквордации (январский контракт стал стоить дороже февральского), что рассматривается трейдерами как положительный признак для спроса.

В ноябре нефть подорожала более чем на четверть на положительных новостях, касающихся разработки вакцин от коронавируса, пишет Bloomberg. При этом нефтяные цены достигли уровней, которые наблюдались до начала пандемии, несмотря на вторую волну коронавируса и восстановление карантинных мер.

"Рынок, уставший от месяцев пессимизма и трудностей, видит свет в конце туннеля, несмотря на то что внедрение вакцины будет продолжаться по меньшей мере следующие два-три квартала", - сказала S&P Global Platts глава Vanda Insights Вандана Хари.

Аналитики ANZ отмечают, что новости о начале периода передачи власти в США Джо Байдену и возможном назначении бывшей главы ФРС Джанет Йеллен на пост министра финансов страны снизили политическую неуверенность и поддержали рынки.

Трейдеры ожидают итогов конференции стран ОПЕК+, которая запланирована на 1 декабря и должна прояснить планы участников сделки на 2021 год.

"Я считаю, что альянс перестрахуется и продлит текущие сокращения добычи по меньшей мере еще на один квартал в следующем году. Однако на фоне недавнего скачка цен обсуждения между министрами могут быть сложными", - считает Вандана Хари.

Эксперты Goldman Sachs также прогнозируют отсрочку запланированного увеличения добычи на 2 млн б/с на три месяца. Согласно их прогнозу, цена на нефть Brent в этом случае в среднем составит $47 за баррель в следующем квартале.