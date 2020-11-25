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ТЭК 25.11.2020 20:39

Ирак предлагает годовые и пятилетние контракты с предоплатой на покупку 4 млн барр. нефти в месяц

Министерство нефти Ирака предложило потенциальным покупателям контракты на поставку 4 млн баррелей в месяц с частичной предоплатой.

Согласно информации иракской государственной компании по сбыту нефти и нефтепродуктов SOMO, планируемые сроки годовых контрактов: с 1 июля 2021 года по 30 июня 2022-го с общим объемом 48 млн барр.

Выигравшие в тендере компании должны внести предоплату на год вперед в течение 30 дней с даты подписания контракта.

Кроме того, планируется заключение пятилетнего контракта с 1 января 2021 года по 31 декабря 2025-го с таким же объемом, 4 млн барр./месяц, и на тех же условиях предоплаты.

Компания поясняет, что данная схема планируется к реализации с целью диверсификации и ускорения сбора финансовых доходов от продажи иракской нефти на мировые рынки.

Ирак в октябре 2020 года отправил на экспорт 89,15 млн барр. нефти. В среднем в прошлом месяце нефть продавалась по $38,5 за баррель (в сентябре по $40,4 за баррель). В результате отгрузки нефти в бюджет страны в октябре поступило $3,43 млрд.

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Тэги: ИРАК, НЕФТЬ, ПРОДАЖА, ПРЕДОПЛАТА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]