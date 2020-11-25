В Италии вакцина AstraZeneca от COVID-19 будет стоит менее трех евро и действовать полгода

Итальянцы смогут купить дозу вакцины AstraZeneca от коронавируса менее чем за три евро, заявил глава итальянского подразделения компании Лоренцо Виттум.

"Срок действия вакцины будет - шесть месяцев. Ее можно будет хранить в домашних условиях - в холодильнике, при температуре от минут двух до плюс восьми градусов. Стоимость будет менее трех евро", - приводит его слова в среду газета "Мессаджеро".

Виттум пояснил, что запасы вакцины уже хранятся в Италии, близ Рима. После получения разрешения на использование препарата, его можно будет быстро подготовить к распространению.

Вакцина британской фармацевтической компании AstraZeneca от коронавируса COVID-19 показала среднюю эффективность - 70% по итогам промежуточных испытаний в Великобритании и в Бразилии. При этом один из испробованных вариантов дозировки дал эффективность примерно в 90%.