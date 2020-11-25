Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0246 RUR   0.0225 GBR   2.2714 TRY   0.2124

Цена на нефть

24.11 $/bbl   WTI 44.91 1.85 Brent 47.86 1.80

Погода в Баку

  ночь день

Здравоохранение 25.11.2020 21:05

В Италии вакцина AstraZeneca от COVID-19 будет стоит менее трех евро и действовать полгода

Итальянцы смогут купить дозу вакцины AstraZeneca от коронавируса менее чем за три евро, заявил глава итальянского подразделения компании Лоренцо Виттум.

"Срок действия вакцины будет - шесть месяцев. Ее можно будет хранить в домашних условиях - в холодильнике, при температуре от минут двух до плюс восьми градусов. Стоимость будет менее трех евро", - приводит его слова в среду газета "Мессаджеро".

Виттум пояснил, что запасы вакцины уже хранятся в Италии, близ Рима. После получения разрешения на использование препарата, его можно будет быстро подготовить к распространению.

Вакцина британской фармацевтической компании AstraZeneca от коронавируса COVID-19 показала среднюю эффективность - 70% по итогам промежуточных испытаний в Великобритании и в Бразилии. При этом один из испробованных вариантов дозировки дал эффективность примерно в 90%.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ИТАЛИЯ, ВАКЦИНА, ГОТОВНОСТЬ, ЦЕНА

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]