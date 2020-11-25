В МВД ФРГ не стали комментировать вопрос о продлении визы Навальному

Представитель МВД ФРГ отказалась прокомментировать вопрос о продлении визы для нахождения в ЕС российскому оппозиционеру Алексею Навальному.
"Пожалуйста, отнеситесь с пониманием к тому, что мы не комментируем частные случаи", - сказала она "Интерфаксу" в среду.
Ранее депутат от правой партии "Альтернатива для Германии" Гуннар Линдеманн сообщил, что Навальный якобы запросил продление визы и этот вопрос в настоящее время рассматривается сенатом Берлина. В сенате "Интерфаксу" сообщили, что подобными вопросами занимается правительство и соответствующее учреждение, в данном случае - МВД.
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