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Дальнее зарубежье 25.11.2020 23:24

Болгария запретила туристические поездки и закрыла школы

Власти Болгарии решили ужесточить ограничительные меры из-за роста числа заражений коронавирусом и запретили туристические поездки, а также закрыли рестораны и школы, сообщает газета Novinite со ссылкой на министра здравоохранения страны Костадина Ангелова.

Новые меры вступят в силу с пятницы и продлятся до 21 декабря. Они включают закрытие школ, а также всех внеурочных занятий, высших учебных заведений. Любые индивидуальные и групповые занятия в центрах и школах тоже будут запрещены. Кроме того, власти приостановили туристические визиты в страну, а также запретили жителям выезжать за границу.

На время также прекратятся конгрессы, семинары, культурные и развлекательные мероприятия. Исключением станут театры, которым разрешили принимать 30% от максимального числа посетителей.

Жителям Болгарии нельзя будет проводить частные собрания и устраивать праздники более чем на 15 человек. Спортзалы, рестораны, казино и торговые центры тоже временно закрываются.

Всего с начала пандемии в Болгарии выявили 129,3 тыс. зараженных, скончались 3,2 тыс. человек.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]