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Дальнее зарубежье 25.11.2020 20:14

Швейцария в 2021 году выдаст разрешение на проживание 3,5 тыс. британцев

Правительство Швейцарии в следующем году выдаст разрешение на проживание и работу 3,5 тыс. подданых Великобритании, сообщает агентство Associated press.

В конце 2020 года завершается переходный период перед окончательным выходом Великобритании из ЕС. Это значит, что соглашение Швейцарии с 27 странами союза о свободе передвижения перестанет действовать для британцев.

Из 3,5 тыс. британцев, которым власти Швейцарии разрешат жить и работать в стране, 2,1 тыс. получат разрешение на долговременное проживание. Еще 1,4 тыс. получат разрешения на проживание, действительные до одного года. Этот план не включает британцев, которые оформили разрешения ранее.

Разрешения разделят между 26 швейцарскими кантонами и будут выдавать раз в квартал. Правительство заявило, что эта мера необходима, чтобы "обеспечить необходимую гибкость швейцарской экономики".

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Тэги: ШВЕЙЦАРИЯ, БРИТАНЦЫ, РАЗРЕШЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]