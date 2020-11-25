Отсутствие торгового соглашения с ЕС губительнее пандемии для британской экономики - глава Банка Англии

Отсутствие нового торгового соглашения между Великобританией и ЕС будет иметь более серьезные долгосрочные последствия для британской экономики, чем вспышка коронавируса, заявил глава Банка Англии Эндрю Бейли членам комитета Палаты общин.

"Долгосрочные последствия (отсутствия соглашения - ИФ), я думаю, будут значительнее долгосрочного эффекта COVID", - передает его слова MarketWatch.

Это заявление противоречит мнению министра финансов страны Риши Сунака, который в интервью Sunday Times сказал, что "основное влияние на экономику оказывает коронавирус". По словам Сунака, Лондону лучше выйти из переговоров, чем согласиться на сделку "любой ценой".

Великобритания официально вышла из ЕС 31 января 2020 года, однако переходный период, за который стороны намерены заключить новое торговое соглашение, истекает 31 декабря. На этой неделе стороны должны возобновить переговоры.

Согласно исследованию Лондонской школы экономики (LSE), опубликованному в августе, пандемия будет иметь мало долгосрочных последствий для экономики. В то же время LSE ожидает, что "влияние Brexit на ВВП будет проявляться медленно, но будет постоянным". LSE оценивает негативное влияние вспышки коронавируса в 2,1% ВВП страны, в то время как отсутствие нового торгового соглашения приведет к потерям в 5,7% ВВП.

Как отмечает MarketWatch, экономисты не сомневаются в том, что экономика Великобритании сильно пострадает из-за отсутствия соглашения с Евросоюзом, учитывая, что на ЕС приходится почти половина внешней торговли страны. Доля Великобритании в торговле ЕС со странами, не входящими в блок, составляет 15-18%.