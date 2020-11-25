США провели летное испытание модернизированного бомбардировщика - носителя гиперзвуковых ракет

Соединенные Штаты провели первый испытательный полет сверхзвукового стратегического бомбардировщика B-1B Lancer, модифицированного для несения гиперзвуковых ракет большой дальности, сообщило Командование глобального удара.

"Данное испытание открывает возможность для B-1B нести гиперзвуковое оружие на внешней подвеске", - говорится в сообщении.

В испытании был задействован самолет, оснащенный внешней подвеской под передней частью фюзеляжа и увеличенным бомбовым отсеком для размещения крупногабаритных ракет. В рамках демонстрационного полета, который состоялся 20 ноября над Калифорнией, в качестве прототипа будущей гиперзвуковой ракеты на внешней подвеске была впервые установлена крылатая ракета дальнего действия класса "воздух-земля" JASSM.

"Адаптация небольшого количества наших самых боеспособных B-1 для несения гиперзвукового оружия - это крупный шаг вперед в развитии наших возможностей по нанесению высокоточных глобальных ударов, и нам важно продолжать развивать эти технологии, чтобы оставаться впереди наших конкурентов, - сказал глава Командования глобального удара ВВС США генерал Тим Рэй. - Моя цель - модифицировать ограниченное количество B-1, чтобы они стали полузащитниками западной части Тихого океана и Северной Атлантики".

В командовании отметили, что следующим этапом испытаний будет запуск ракеты с внешней подвески.

Изначально B-1B был разработан с внешними подвесками и подвижной переборкой в бомбовом отсеке для несения ядерного оружия, однако в 1994 году США решили перевести их на выполнения исключительно неядерных задач. Физический перевод бомбардировщиков на обычное вооружение начался в 2007 году и был завершен в 2011 году на фоне вступления в силу Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) между США и РФ, напомнили в командовании. При этом подчеркивается, что модификация самолетов B-1B не нарушит договор.

В настоящее время ВВС США располагают 46 стратегическими бомбардировщиками B-52H, 20 бомбардировщиками-невидимками B-2, способными нести ядерное оружие, а также 61 бомбардировщиком В-1В.