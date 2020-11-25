Банки в Азербайджане за 10 месяцев сократили портфель бизнес-кредитов на 3,9%, потребкредитование - на 8,1%

Банки в Азербайджане в январе-октябре 2020 года сократили портфель по бизнес-кредитам и потребительским кредитам, увеличили кредитование ипотеки.
Согласно данным Центробанка, на 31 октября 2020 года кредитный портфель банков оценивается в 14 млрд 409,3 млн манатов (спад по сравнению с показателем на конец 2019 года на 3,3%).
За отчетный период банки сократили портфель бизнес-кредитов на 3,9% - до 8 млрд 679,8 млн манатов или 60,2% всего кредитного портфеля банков. При этом в октябре портфель банков по бизнес-кредитам сократился на 61,3 млн манатов.
Портфель по потребительскому кредитованию банков за 10 месяцев сократился на 8,1% - до 3 млрд 746,7 млн манатов, удельный вес - 26%. При этом в октябре банки сократили портфель по потребкредитованию на 61,9 млн манатов.
За январь-октябрь 2020 года банки в Азербайджане увеличили портфель по ипотечным кредитам на 10,5% - до 1 млрд 982,8 млн манатов или 13,8% всего кредитного портфеля банков. При этом за октябрь портфель выданных ипотечных кредитов вырос на 35,4 млн манатов.
В Азербайджане на 31 октября 2020 года лицензию на деятельность имели 26 банков.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев 15 октября 2019 года на совещании, посвященном итогам социально-экономического развития страны в январе-сентябре 2019 года, выразил недовольство ролью банковского сектора в кредитовании реального сектора экономики. "Банковский сектор не оказывает содействия росту экономики Азербайджана, в том числе ненефтяного сектора. Мне доложили, что опять началось увеличение потребительского кредитования. Несколько лет назад это было причиной банковского кризиса. Если ситуация сохранится, то через несколько лет мы вновь можем столкнуться с повторением данных проблем", - сказал Алиев.
При этом сокращение бизнес-кредитования и потребкредитования в январе-октябре 2020 года связано во многом с карантином из-за коронавируса COVID-19, которое привело к снижению экономической активности в Азербайджане.
А.Мамедов
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