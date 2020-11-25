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Карабахский конфликт 25.11.2020 17:33

Три аэропорта в Карабахе войдут в реестр ICAO – AZAL

Международная организация гражданской авиации (ICAO) подтвердила включение еще шести аэропортов Азербайджана в каталог международных индексов местоположений, сообщает пресс-служба ЗАО «Азербайджанские Авиалинии» (AZAL).

«В обновленный реестр ICAO, наряду с аэропортами в Забрате, Евлахе и Нафталане войдут также воздушные гавани, расположенные на освобожденных территориях в Карабахе – в Агдаме, Физули и Ханкенди. Это является очередным подтверждением того, что международные авиационные структуры признают территориальную целостность Азербайджана», - сказал президент AZAL Джахангир Аскеров, слова которого приводятся в сообщении.

Коды указанных аэропортов будут добавлены в обновленное издание ICAO Документа 7910/178, который будет опубликован в декабре 2020 года.

Ответственность за аэронавигационное обслуживание в пределах международно признанных на границ Азербайджана возложена на Управление воздушным движением (AZANS) в соответствии с принципами Чикагской конвенции. Границы данной ответственности утверждены Советом ICAO и соответствуют суверенным территориям Азербайджана.

«Почти 30 лет воздушное пространство страны над оккупированными территориями было закрыто для международных полетов. Инфраструктура гражданской авиации на данной территории сильно пострадала и приведена в состояние полного упадка. Для обеспечения международных полетов будут проведены работы по восстановлению аэронавигационного обеспечения над территориями, которые долгие годы находились под армянской оккупацией. Все это поспособствует развитию гражданской авиации не только в региональном, но и глобальном масштабе», - отмечается в информации.


Н.Аббасова

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Тэги: АЭРОПОРТЫ, ICAO, РЕЕСТР

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]