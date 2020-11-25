Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0246 RUR   0.0225 GBR   2.2714 TRY   0.2124

Цена на нефть

24.11 $/bbl   WTI 44.91 1.85 Brent 47.86 1.80

Погода в Баку

  ночь день

Регион 25.11.2020 17:36

Президент Армении Саркисян заявил об отсутствии премьерских амбиций

Президент Армении Армен Саркисян заявил, что не имеет каких-либо притязаний на пост премьер-министра республики.

"О притязаниях и речи быть не может. Я президент республики, и даже в парламентской стране, как Армения, где полномочия президента сильно ограничены, все-таки президент имеет конкретные обязанности и возможности, может предоставить свою площадку и власти, и оппозиции для решения кризисных ситуаций", - сказал Саркисян в интервью Общественному телевидению Армении в среду, комментируя внутриполитическую ситуацию в стране после поражения в карабахской войне.

По его словам, "кризис не решается количеством людей на улице". "В Армении сегодня глубокий кризис, и не только в Армении, а у всего армянского народа сегодня заметен глубокий морально-психологический кризис потери. И президент не думает стать премьером, а готов работать с любым правительством и премьером, которого избирает народ", - отметил Саркисян.

Кроме того, Саркисян вновь заявил о необходимости проведения внеочередных парламентских выборов. "Оппозиция должна принять участие в выборах. Должно быть переходное правительство - или национального согласия, или технократов. Должна быть четкая дорожная карта действий на полгода или год. До новых выборов мы должны также подумать об изменениях в Избирательный кодекс, Конституцию, поскольку в нашей Конституции отсутствуют механизмы сдерживания и баланса, что очень опасно", - заявил президент Армении.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АРМЕНИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ПРЕМЬЕРСТВО


Похожие новости


Саркисян признал тяжелую экономическую ситуацию в Армении В Армении неизбежно проведение внеочередных парламентских выборов и отставка премьера - Саркисян Вопрос о статусе Карабаха требует возвращения к переговорам в рамках МГ ОБСЕ - президент Армении Президент Армении обсудил с премьер-министром ситуацию в стране Президент Армении узнал о трехстороннем заявлении по Карабаху из прессы Азербайджан пойдет до конца в Карабахе, если Армения не примет условия Баку - Алиев

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]