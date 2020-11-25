Президент Армении Саркисян заявил об отсутствии премьерских амбиций

Президент Армении Армен Саркисян заявил, что не имеет каких-либо притязаний на пост премьер-министра республики.
"О притязаниях и речи быть не может. Я президент республики, и даже в парламентской стране, как Армения, где полномочия президента сильно ограничены, все-таки президент имеет конкретные обязанности и возможности, может предоставить свою площадку и власти, и оппозиции для решения кризисных ситуаций", - сказал Саркисян в интервью Общественному телевидению Армении в среду, комментируя внутриполитическую ситуацию в стране после поражения в карабахской войне.
По его словам, "кризис не решается количеством людей на улице". "В Армении сегодня глубокий кризис, и не только в Армении, а у всего армянского народа сегодня заметен глубокий морально-психологический кризис потери. И президент не думает стать премьером, а готов работать с любым правительством и премьером, которого избирает народ", - отметил Саркисян.
Кроме того, Саркисян вновь заявил о необходимости проведения внеочередных парламентских выборов. "Оппозиция должна принять участие в выборах. Должно быть переходное правительство - или национального согласия, или технократов. Должна быть четкая дорожная карта действий на полгода или год. До новых выборов мы должны также подумать об изменениях в Избирательный кодекс, Конституцию, поскольку в нашей Конституции отсутствуют механизмы сдерживания и баланса, что очень опасно", - заявил президент Армении.
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