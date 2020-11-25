Генпрокурор Азербайджана считает «блефом для внутриполитических целей» заявления из Еревана об использовании армянской стороной ОТРК «Искандер» в Карабахе

Официальный Баку не располагает доказательствами использования армянской стороной ОТРК «Искандер» в ходе боевых действий в зоне нагорно-карабахского конфликта, заявил генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев.

«Я могу основываться только на фактах и не могу голословно говорить. У нас нет доказательств использования ракет «Искандер» с армянской стороны. Мы анализировали все останки ракет, выпущенных в нашу сторону, проводили экспертизу совместно с соответствующими структурами страны», - сказал Алиев в интервью агентству «Turan», комментируя слова бывшего военного инспектора Армении Мовсеса Акопян, который заявил, что в ходе боевых действий армянская сторона задействовала оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер".

Алиев расценил данное заявление Акопяна «как блеф со стороны Армении для каких-то внутриполитических целей».

«В то же время, есть точные данные об использовании армянами других не менее разрушительных ракет - «Скад», «Точка У», а также «Смерч». Против города Барда семь раз использовали кассетные бомбы. Эти ракеты старого производства и давно переданы Армении. Ракеты «Искандер» - нового поколения. Они есть в Армении, но я не думаю, что они находятся в оперативном управлении армянской стороны. Это слишком серьезное оружие, я полагаю, что так называемый пульт управления этими ракетами находятся в руках российской стороны», - подчеркнул Генпрокурор Азербайджана.

А.Азизов