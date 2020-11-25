ЕС намерен убедить США снизить напряженность в отношениях с Ираном

Дипломаты ЕС планируют добиться от администрации Джо Байдена, которого в Брюсселе уже поздравили с победой на выборах президента США, быстрых шагов по снижению напряженности с Ираном в ядерной сфере, однако оказывать давление на Вашингтон не будут, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источник.
По информации агентства, дипломаты заявили, что будут настаивать на скорейшем урегулировании этой проблемы в первые месяцы в случае прихода администрации Байдена в Белый дом.
Bloomberg отмечает, что планируется предложить некоторое ослабление масштабных санкций США против Тегерана в обмен на шаги Ирана по отказу от деятельности в ядерной сфере. В то же время дипломаты считают, что это может быть недостижимо до президентских выборов в Иране в июне 2021 года.
Иран и "шестерка" стран (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США и Франция) в 2015 году согласовали Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), который подразумевал отмену санкций в отношении Ирана. В обмен Тегеран взял на себя ряд обязательств в ядерной сфере.
В 2018 году из СВПД вышли США и возобновили односторонние санкции в отношении Ирана. А через год Тегеран объявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках ядерной сделки до тех пор, пока европейские участники сделки не обеспечат экономические интересы Ирана, прежде всего в нефтяной сфере, в условиях действия американских санкций.
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