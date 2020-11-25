Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0246 RUR   0.0225 GBR   2.2714 TRY   0.2124

Цена на нефть

24.11 $/bbl   WTI 44.91 1.85 Brent 47.86 1.80

Погода в Баку

  ночь день

Регион 25.11.2020 20:02

ЕС намерен убедить США снизить напряженность в отношениях с Ираном

Дипломаты ЕС планируют добиться от администрации Джо Байдена, которого в Брюсселе уже поздравили с победой на выборах президента США, быстрых шагов по снижению напряженности с Ираном в ядерной сфере, однако оказывать давление на Вашингтон не будут, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источник.

По информации агентства, дипломаты заявили, что будут настаивать на скорейшем урегулировании этой проблемы в первые месяцы в случае прихода администрации Байдена в Белый дом.

Bloomberg отмечает, что планируется предложить некоторое ослабление масштабных санкций США против Тегерана в обмен на шаги Ирана по отказу от деятельности в ядерной сфере. В то же время дипломаты считают, что это может быть недостижимо до президентских выборов в Иране в июне 2021 года.

Иран и "шестерка" стран (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США и Франция) в 2015 году согласовали Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), который подразумевал отмену санкций в отношении Ирана. В обмен Тегеран взял на себя ряд обязательств в ядерной сфере.

В 2018 году из СВПД вышли США и возобновили односторонние санкции в отношении Ирана. А через год Тегеран объявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках ядерной сделки до тех пор, пока европейские участники сделки не обеспечат экономические интересы Ирана, прежде всего в нефтяной сфере, в условиях действия американских санкций.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЕС, БАЙДЕН, ИРАН

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]