Нефть дорожает после данных Минэнерго США о запасах, Brent - $48,20 за баррель

Цены на нефть продолжают повышаться в среду после публикации еженедельного доклада Минэнерго США, указавшего на неожиданное снижение запасов в стране нефти на прошлой неделе.

Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures в среду составляет $48,20 за баррель, что на $0,34 (0,71%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $45,33 за баррель, что на $0,42 (0,94%) выше уровня предыдущих торгов.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 754 тыс. баррелей - до 488,72 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики страны.

Товарные запасы бензина выросли на 2,18 млн баррелей и составили 230,15 млн баррелей. Коммерческие запасы дистиллятов уменьшились на 1,44 млн баррелей, до 142,63 млн баррелей.

Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали роста запасов нефти на 225 тыс. баррелей, увеличения запасов бензина на 1,15 млн баррелей и падения запасов дистиллятов на 2,25 млн баррелей.

В свою очередь, Американский институт нефти (API) во вторник сообщил о росте запасов нефти в США на прошлой неделе на 3,8 млн баррелей. По данным API, запасы бензина в стране увеличились на 1,3 млн баррелей, дистиллятов - сократились на 1,8 млн баррелей.

Нефтяные цены завершили торги во вторник на максимальном с 5 марта уровне, отмечает MarketWatch.

Помимо этого, ближний конец кривой фьючерсов на Brent перешел к бэквордации (январский контракт стал стоить дороже февральского), что рассматривается трейдерами как положительный признак для спроса.

В ноябре нефть подорожала более чем на четверть на положительных новостях, касающихся разработки вакцин от коронавируса, пишет Bloomberg. При этом нефтяные цены достигли уровней, которые наблюдались до начала пандемии, несмотря на вторую волну коронавируса и восстановление карантинных мер.

Трейдеры ожидают итогов конференции стран ОПЕК+, которая запланирована на 1 декабря и должна прояснить планы участников сделки на 2021 год.

Эксперты Goldman Sachs прогнозируют отсрочку запланированного увеличения добычи на 2 млн б/с на три месяца. Согласно их прогнозу, цена на нефть Brent в этом случае в среднем составит $47 за баррель в следующем квартале.