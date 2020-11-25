Нефть дорожает после данных Минэнерго США о запасах, Brent - $48,20 за баррель

Цены на нефть продолжают повышаться в среду после публикации еженедельного доклада Минэнерго США, указавшего на неожиданное снижение запасов в стране нефти на прошлой неделе.
Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures в среду составляет $48,20 за баррель, что на $0,34 (0,71%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.
Цена фьючерсов на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $45,33 за баррель, что на $0,42 (0,94%) выше уровня предыдущих торгов.
Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 754 тыс. баррелей - до 488,72 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики страны.
Товарные запасы бензина выросли на 2,18 млн баррелей и составили 230,15 млн баррелей. Коммерческие запасы дистиллятов уменьшились на 1,44 млн баррелей, до 142,63 млн баррелей.
Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали роста запасов нефти на 225 тыс. баррелей, увеличения запасов бензина на 1,15 млн баррелей и падения запасов дистиллятов на 2,25 млн баррелей.
В свою очередь, Американский институт нефти (API) во вторник сообщил о росте запасов нефти в США на прошлой неделе на 3,8 млн баррелей. По данным API, запасы бензина в стране увеличились на 1,3 млн баррелей, дистиллятов - сократились на 1,8 млн баррелей.
Нефтяные цены завершили торги во вторник на максимальном с 5 марта уровне, отмечает MarketWatch.
Помимо этого, ближний конец кривой фьючерсов на Brent перешел к бэквордации (январский контракт стал стоить дороже февральского), что рассматривается трейдерами как положительный признак для спроса.
В ноябре нефть подорожала более чем на четверть на положительных новостях, касающихся разработки вакцин от коронавируса, пишет Bloomberg. При этом нефтяные цены достигли уровней, которые наблюдались до начала пандемии, несмотря на вторую волну коронавируса и восстановление карантинных мер.
Трейдеры ожидают итогов конференции стран ОПЕК+, которая запланирована на 1 декабря и должна прояснить планы участников сделки на 2021 год.
Эксперты Goldman Sachs прогнозируют отсрочку запланированного увеличения добычи на 2 млн б/с на три месяца. Согласно их прогнозу, цена на нефть Brent в этом случае в среднем составит $47 за баррель в следующем квартале.
Главы МИД Азербайджана и Ирана обсудили совместные региональные проекты
Президент Азербайджана утвердил переименование двух сел в Нагорном Карабахе
Генпрокурор Азербайджана считает «блефом для внутриполитических целей» заявления из Еревана об использовании армянской стороной ОТРК «Искандер» в Карабахе
В Италии вакцина AstraZeneca от COVID-19 будет стоит менее трех евро и действовать полгода
В Азербайджане за сутки зафиксировано 3,469 тыс. случаев заражений COVID-19, число погибших - 30
ИВ Габалинского района направит около 2,7 млн манатов на строительство жилого здания
ИВ Габалинского района направит 388 тыс. манатов на капремонт дорог
Президент Азербайджана выделил 630 тыс. манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения Гусарского района
США провели летное испытание модернизированного бомбардировщика - носителя гиперзвуковых ракет
В МВД ФРГ не стали комментировать вопрос о продлении визы Навальному
США вводят санкции против четырех структур в РФ и КНР за помощь ракетной программе Ирана
Брайза: Присутствие турецких военных в Азербайджане обеспечит геостратегический баланс в регионе
Мы поменяли геополитический расклад в регионе – президент Азербайджана
Карабахские армяне с нетерпением ждут освобождения Карабаха от террористической хунты сепаратистов - Агаджанов
Банк Республика запускает кредитную кампанию «Выгодная Пятница»
Кельбаджар обладает богатыми природными ресурсами и туристическим потенциалом
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Вусал Гасымлы: Армения будет привлечена к международно-правовой ответственности
Ответы на 10 основных вопросов по миру в Карабахе
Глупость с особо тяжкими последствиями: как Армению завели в тупик собственные нацисты и популисты