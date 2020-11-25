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Спорт 25.11.2020 20:37

Скончался Диего Марадона

Умер легендарный аргентинский футболист и тренер Диего Марадона, сообщает газета Clarin.

Как сообщает издание Ole, 60-летнему Марадоне стало плохо дома, где он восстанавливался от ранее перенесенной операции на головном мозге. Несмотря на усилия прибывших врачей, он скончался.

Агентство ЭФЭ со ссылкой на его агента Матиаса Морию подтверждает информацию о кончине Марадоны. Агентство также приводит сообщения аргентинской прессы, в которых говорится, что у Марадоны случился сердечный приступ.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: АРГЕНТИНА, МАРАДОНА, КОНЧИНА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]