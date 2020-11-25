Рынки акций Европы завершили торги разнонаправленной динамикой

Фондовые индексы стран Западной Европы завершили торги в среду без единой динамики, трейдеры сделали передышку после ралли рынков накануне за счет позитивных новостей относительно вакцин от коронавируса и роста политической определенности в США.
Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к закрытию торгов снизился на 0,08% и составил 392,09 пункта.
Британский индикатор FTSE 100 опустился на 0,64%, германский DAX - на 0,02%, французский CAC 40 вырос на 0,23%. Итальянский FTSE прибавил 0,72%, испанский IBEX 35 - 0,26%.
Катализатором роста рынка на этой неделе были новости по поводу разработки вакцины от коронавируса. Британская фармацевтическая компания AstraZeneca сообщила, что разработанная ею вакцина показала среднюю эффективность 70% по итогам промежуточных испытаний в Великобритании и Бразилии. При этом один из испытанных вариантов дозировки дал значительно более высокую эффективность: около 90%.
Между тем инвесторы, похоже, делают передышку в преддверии Дня благодарения в США, пишет MarketWatch.
"Да, наличие вакцины дает ответы на многие вопросы, и сегодня мы в значительно более лучшем положении по сравнению с началом этого года. Однако это не меняет того факта, что пройдет немалое количество времени перед тем, как все вернется на круги своя", - говорит главный рыночный аналитик AvaTrade Наим Аслам. "Это означает, что оптимизм, вызванный новостями о вакцине и политической ситуацией, возможно, немного излишен, и реальность такова, что на пути к восстановлению еще остается много препятствий", - отметил он.
Европейский центральный банк (ЕЦБ) в новом докладе о финансовой стабильности предупредил, что прибыль европейских банков не вернется к уровням, наблюдавшимся до пандемии, до 2022 года.
Тем временем глава Банка Англии Эндрю Бейли сказал членам комитета Палаты общин, что отсутствие нового торгового соглашения между Великобританией и ЕС будет иметь более серьезные долгосрочные последствия для британской экономики, чем вспышка коронавируса.
Между тем ситуация с распространением коронавируса остается в центре внимания инвесторов.
В ряде стран Европы фиксируют максимальные показатели суточной смертности среди инфицированных коронавирусом COVID-19, в то же время наблюдается снижение темпов распространения инфекции, в частности, во Франции и Великобритании.
Число выявленных заражений COVID-19 в мире с начала пандемии достигло на 08:00 МСК среды 59 млн 759 тыс. 225 случаев, увеличившись за минувшие сутки на 621 тыс. 345, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.
В среду в том числе подешевели акции компаний нефтегазового сектора. Цена бумаг BP PLC уменьшилась на 2,64%, акции Royal Dutch Shell PLC снизились на 1,9%.
Тем временем акции United Utilities прибавили в цене 2,45%. Британская компания, предоставляющая услуги водоснабжения, отчиталась об росте чистой прибыли в первом полугодии текущего года.
Котировки акций Melrose Industries выросли на 1,5%. Британская инжиниринговая компания сообщила, что ее показатели за четыре месяца, завершившиеся 31 октября, соответствовали верхней границе прогноза совета директоров.
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