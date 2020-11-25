В Аргентине объявлен трехдневный траур по Марадоне

Трехдневный национальный траур объявлен в Аргентине в связи с кончиной знаменитого футболиста Диего Марадоны, сообщает аргентинский телеканал TN24 со ссылкой на канцелярию президента страны.

"В связи со смертью Диего Армандо Марадоны президент объявляет трехдневный национальный траур, начиная с сегодняшнего дня", - говорится в сообщении президентской канцелярии, распространенном в среду.

Ранее в среду о кончине Марадоны рассказал его агент Матиас Мориа.

Аргентинская пресса сообщила, что у Марадоны случился сердечный приступ.