Азербайджан расценивает резолюцию Сената Франции по Карабаху как обычный листок бумаги - Гаджиев

Официальный Баку расценивает резолюцию Сената Франции по признанию т.н. “НКР” ничем иным как обычный листок бумаги, заявил помощник президента - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев.

“Прежде всего, хотелось бы подчеркнуть, что эта резолюция - не что иное, как обычный листок бумаги для Азербайджана. Этот документ, принятый ради узких политических амбиций, помимо грубых нарушений международного права, Устава ООН и соответствующих резолюций Совбеза ООН, вызывает серьезные вопросы о намерениях и объективной деятельности Франции как сопредседателя Минской группы и постоянного члена Совета Безопасности ООН. Этот провокационный шаг Сената является проявлением традиционных армянских предубеждений французских политических кругов”, - отметил Гаджиев.

Решительно осудив действия Сената,помощник президента еще раз напомнил, что Франция не должна забывать о том, что страна-посредник должна быть нейтральной и справедливой. Открытая проармянская позиция Франции, считает Гаджиев, была одним из основных препятствий на пути мирного урегулирования конфликта и соблюдения норм и принципов международного права.

“Именно их поддержка подтолкнула агрессора Армению к сохранению статуса-кво и закреплению факта оккупации. К сожалению, Сенат Франции на протяжении 30 лет хранил молчание в отношении оккупации международно признанных территорий Азербайджана, убийства мирных жителей, этнических чисток, экологического терроризма, незаконных поселений и незаконной экономической деятельности на наших землях”, - подчеркнул Гаджиев.

В завершении помощник президента отметил, что принятие такой резолюции является очень “постыдным шагом для французской политики и парламентаризма”. “Французское правительство должно заявить о своей официальной позиции, о недопустимости подобных провокационных шагов и выразить поддержку территориальной целостности Азербайджана, выступив с заявлением, осуждающим резолюцию”, - добавил Гаджиев.







Х.Насирзаде