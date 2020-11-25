Резолюция Сената Франции по Карабаху не имеет юридической силы - МИД Азербайджана

Резолюция Сената Франции по признанию т.н. “НКР” не имеет никакой юридической силы, заявляет министерство иностранных дел Азербайджана.
“Резолюция Сената по Карабаху не имеет юридической силы. Однако, учитывая политическое значение резолюции, заявление о ней в стране с посредническим мандатом серьезно ставит под сомнение нейтралитет страны. Это также подрывает в азербайджанском обществе репутацию Франции как справедливого посредника”, - отметили в МИД.
При этом внешнеполитическое ведомство уверено, что данный документ является очевидной провокацией.
“Принятие Сенатом совершенно необъективной резолюции можно рассматривать только как провокацию. Похоже, что армяне Франции широко используют тему конфликта в своих предвыборных целях”, - считает МИД.
При этом министерство отметило, что посол Азербайджана в Париже за день до принятия резолюции обратился к членам Сената в соответствии со слушаниями в Сенате и представил подробную информацию о предложении резолюции, односторонних и ложных моментах, отраженных в данном документе.
Между тем, внешнеполитическое ведомство напомнило, что Госсекретарь Министерства Европы и иностранных дел Франции, выступивший на обсуждениях в Сенате, также выразил свою официальную позицию в своем выступлении.
“Официальная позиция Франции по урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта была озвучена высокопоставленными государственными чиновниками, в том числе президентом и министром иностранных дел. Франция поддерживает территориальную целостность Азербайджана, и эта позиция отражена как в двусторонних рамках, так и в документах, подписанных с Евросоюзом”, - отмечается в сообщении.
Х.Насирзаде
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