Пекин высоко ценит отношения с Сеулом - глава МИД КНР

Глава МИД КНР Ван И в ходе встречи с министром иностранных дел Южной Кореи Кан Ген Хва подчеркнул, что Пекин высоко ценит отношения с Сеулом, которые не смогла испортить даже пандемия коронавируса, сообщается на сайте китайского внешнеполитического ведомства.
"Мы приняли приглашение посетить Южную Корею, когда пандемия коронавируса все еще не утихла, это реальное действие подтверждает, как высоко Китай ценит отношения двух стран и уверен в том, что Корея одержала победу над эпидемией. Пандемия не сломила народы Китая и Южной Кореи, отношения Китая и Южной Кореи прошли эту проверку, продемонстрировав свою прочность и жизнеспособность", - сказал Ван И.
Глава МИД КНР добавил, что странам нужно укреплять и сотрудничество в многостороннем формате, продвигая всестороннее региональное экономическое партнерство (ВРЭП) - крупнейшее в мире соглашение о свободной торговле.
Глава МИД Южной Кореи Кан Ген Хва отметила, что Сеул тоже готов углублять двустороннее и многостороннее сотрудничество и поддерживать консультации по поводу мультилатерализма, свободной торговли и других вопросов.
Отношения Китая и Южной Кореи осложнились в 2016 году, когда Сеул решил разместить в стране американскую систему противоракетной обороны. Китай по-прежнему остается для Южной Кореи крупнейшим торговым партнером.
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