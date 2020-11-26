В Баку перед посольством Франции прошел пикет против резолюции Сената по Карабаху

Перед посольством Франции в Баку в четверг прошел пикет против принятой в среду французским Сенатом резолюции по признанию Нагорного Карабаха.
Организаторами акции выступили ряд неправительственных организаций Азербайджана, передает корреспондент агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Участники пикета скандировали лозунги «Карабах – это Азербайджан», «Франция, уважай международное право!», «Франция, уважай свои решения в рамках территориальной целостности Азербайджана», «Франция, уважая резолюции Совбеза ООН», «Долой Францию из ОБСЕ».
Протестующие зачитали совместное заявление, в котором отметили, что принятая Сенатом Франции резолюция является прямой угрозой достигнутому соглашению от 10 ноября 2020 года между лидерами Азербайджана, РФ и Армении.
«Мы решительно осуждаем эту резолюцию и требуем ее отмены. Мы требуем приостановить все отношения с Францией до отмены резолюции Сената. Резолюция Сената является позором для Франции, постоянного члена Совета Безопасности ООН и сопредседателя Минской группы ОБСЕ. Франция должна отказаться от своего мандата сопредседателя и посреднической миссии Минской группы ОБСЕ, а также необходимо отозвать нашего посла из Парижа», - говорится в заявлении.
В акции приняли участие несколько десятков человек.
Х.Насирзаде
Долларизация по банковским вкладам населения в Азербайджане на конец октября составляет 53% - ЦБ
В Азербайджане уже собрано свыше 320 тыс. тонн хлопка, урожайность составляет рекордные 32 центнера с гектара – Минсельхоз
Объемы глобальной торговли быстро восстанавливаются, Китай наращивает долю в мировом экспорте
Число заражений COVID-19 в мире превысило 60,3 млн, жертв - 1,42 млн
В некоторых странах Европы наблюдается улучшение ситуации с COVID-19
В Северной и Южной Америке за неделю более 1,5 млн случаев COVID-19, это рекорд - ВОЗ
ИВ Габалинского района направит около 2,7 млн манатов на строительство жилого здания
ИВ Габалинского района направит 388 тыс. манатов на капремонт дорог
Президент Азербайджана выделил 630 тыс. манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения Гусарского района
Белоруссии и России никуда не деться от очень тесных и дружеских отношений, но их надо интенсифицировать - Лукашенко
Заседание Совмина Союзного государства может не состояться из-за эпидситуации - премьер Белоруссии
Эксперт допускает возможность отказа Турции от дальнейших закупок систем С-400
Брайза: Присутствие турецких военных в Азербайджане обеспечит геостратегический баланс в регионе
Мы поменяли геополитический расклад в регионе – президент Азербайджана
Карабахские армяне с нетерпением ждут освобождения Карабаха от террористической хунты сепаратистов - Агаджанов
«Я уверен, что поддержка клиентов в это непростое время окупится сторицей»: интервью с Дариушом Каспршиком, Членом Наблюдательного Совета AccessBank
Банк Республика запускает кредитную кампанию «Выгодная Пятница»
Кельбаджар обладает богатыми природными ресурсами и туристическим потенциалом
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Вусал Гасымлы: Армения будет привлечена к международно-правовой ответственности
Ответы на 10 основных вопросов по миру в Карабахе
Глупость с особо тяжкими последствиями: как Армению завели в тупик собственные нацисты и популисты