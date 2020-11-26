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Карабахский конфликт 26.11.2020 12:56

В Баку перед посольством Франции прошел пикет против резолюции Сената по Карабаху

Перед посольством Франции в Баку в четверг прошел пикет против принятой в среду французским Сенатом резолюции по признанию Нагорного Карабаха.

Организаторами акции выступили ряд неправительственных организаций Азербайджана, передает корреспондент агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Участники пикета скандировали лозунги «Карабах – это Азербайджан», «Франция, уважай международное право!», «Франция, уважай свои решения в рамках территориальной целостности Азербайджана», «Франция, уважая резолюции Совбеза ООН», «Долой Францию из ОБСЕ».

Протестующие зачитали совместное заявление, в котором отметили, что принятая Сенатом Франции резолюция является прямой угрозой достигнутому соглашению от 10 ноября 2020 года между лидерами Азербайджана, РФ и Армении.

«Мы решительно осуждаем эту резолюцию и требуем ее отмены. Мы требуем приостановить все отношения с Францией до отмены резолюции Сената. Резолюция Сената является позором для Франции, постоянного члена Совета Безопасности ООН и сопредседателя Минской группы ОБСЕ. Франция должна отказаться от своего мандата сопредседателя и посреднической миссии Минской группы ОБСЕ, а также необходимо отозвать нашего посла из Парижа», - говорится в заявлении.

В акции приняли участие несколько десятков человек.

Х.Насирзаде

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Тэги: ФРАНЦИЯ, ПОСОЛЬСТВО, ПИКЕТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]