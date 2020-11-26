В Баку перед посольством Франции прошел пикет против резолюции Сената по Карабаху

Перед посольством Франции в Баку в четверг прошел пикет против принятой в среду французским Сенатом резолюции по признанию Нагорного Карабаха.

Организаторами акции выступили ряд неправительственных организаций Азербайджана, передает корреспондент агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Участники пикета скандировали лозунги «Карабах – это Азербайджан», «Франция, уважай международное право!», «Франция, уважай свои решения в рамках территориальной целостности Азербайджана», «Франция, уважая резолюции Совбеза ООН», «Долой Францию из ОБСЕ».

Протестующие зачитали совместное заявление, в котором отметили, что принятая Сенатом Франции резолюция является прямой угрозой достигнутому соглашению от 10 ноября 2020 года между лидерами Азербайджана, РФ и Армении.

«Мы решительно осуждаем эту резолюцию и требуем ее отмены. Мы требуем приостановить все отношения с Францией до отмены резолюции Сената. Резолюция Сената является позором для Франции, постоянного члена Совета Безопасности ООН и сопредседателя Минской группы ОБСЕ. Франция должна отказаться от своего мандата сопредседателя и посреднической миссии Минской группы ОБСЕ, а также необходимо отозвать нашего посла из Парижа», - говорится в заявлении.

В акции приняли участие несколько десятков человек.

Х.Насирзаде