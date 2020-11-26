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Регион 26.11.2020 12:58

В Турции несколько участников неудавшегося переворота получили по 79 пожизненных сроков

в Турции несколько участников неудавшегося военного переворота в 2016 году получили по 79 пожизненных сроков, сообщает в четверг агентство "Анадолу".

В частности, к 79 пожизненным срокам приговорен бывший пилот ВВС Хусейн Тюрк, который в день переворота предпринимал попытки нанесения ударов по зданию парламента, управлению спецназа МВД и управлению спутниковой связью. Такой же приговор по тому же обвинению вынесли бывшему пилоту и подполковнику Хасану Хусну Баликджи.

К такому же количеству пожизненных сроков приговорены Кемаль Батмаз, Хакан Чичек, Нуреттин Оруч, Харун Бинис: они руководили событиями в день переворота с базы ВВС в Акинчи. База использовалась в качестве плацдарма переворота. Также 79 пожизненных сроков получил бывший лейтенант Мустафа Мете Кайгусуз, он отправлял инструкции пилотам в ходе переворота.

К пожизненному сроку с содержанием в тюрьме строгого режима приговорили бывшего генерала Тимурджана Эрмиша за то, что он задержал командующего силами жандармерии Турции Галипа Менди.

Также к 16 пожизненным срокам в тюрьме строгого режима в четверг приговорили пилота Муслима Маджита, его действия в день переворота привели к гибели 16 человек у здания администрации президента Турции в день переворота, постановил суд.

Всего к пожизненным срокам в четверг в Турции приговорили 27 человек.

В июле 2016 года в Турции была предпринята попытка госпереворота, в организации которой в Стамбуле подозревают проповедника Фетхуллаха Гюлена, проживающего в США. За время расследование путча арестовано около 80 тыс. человек. Еще примерно 150 тыс. человек, в том числе военных, были уволены или отстранены от службы.

Богослов, проживающий в Пенсильвании (США) с 1999 года, заочно арестован в Турции. Анкара требует от Вашингтона его экстрадиции. Гюлен отрицает свою причастность к попытке переворота в Турции.

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Тэги: ТУРЦИЯ, ПЕРЕВОРОТ, ПРИГОВОРЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]