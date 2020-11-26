В Турции несколько участников неудавшегося переворота получили по 79 пожизненных сроков

в Турции несколько участников неудавшегося военного переворота в 2016 году получили по 79 пожизненных сроков, сообщает в четверг агентство "Анадолу".
В частности, к 79 пожизненным срокам приговорен бывший пилот ВВС Хусейн Тюрк, который в день переворота предпринимал попытки нанесения ударов по зданию парламента, управлению спецназа МВД и управлению спутниковой связью. Такой же приговор по тому же обвинению вынесли бывшему пилоту и подполковнику Хасану Хусну Баликджи.
К такому же количеству пожизненных сроков приговорены Кемаль Батмаз, Хакан Чичек, Нуреттин Оруч, Харун Бинис: они руководили событиями в день переворота с базы ВВС в Акинчи. База использовалась в качестве плацдарма переворота. Также 79 пожизненных сроков получил бывший лейтенант Мустафа Мете Кайгусуз, он отправлял инструкции пилотам в ходе переворота.
К пожизненному сроку с содержанием в тюрьме строгого режима приговорили бывшего генерала Тимурджана Эрмиша за то, что он задержал командующего силами жандармерии Турции Галипа Менди.
Также к 16 пожизненным срокам в тюрьме строгого режима в четверг приговорили пилота Муслима Маджита, его действия в день переворота привели к гибели 16 человек у здания администрации президента Турции в день переворота, постановил суд.
Всего к пожизненным срокам в четверг в Турции приговорили 27 человек.
В июле 2016 года в Турции была предпринята попытка госпереворота, в организации которой в Стамбуле подозревают проповедника Фетхуллаха Гюлена, проживающего в США. За время расследование путча арестовано около 80 тыс. человек. Еще примерно 150 тыс. человек, в том числе военных, были уволены или отстранены от службы.
Богослов, проживающий в Пенсильвании (США) с 1999 года, заочно арестован в Турции. Анкара требует от Вашингтона его экстрадиции. Гюлен отрицает свою причастность к попытке переворота в Турции.
После применения турецкого оружия в карабахском конфликте на него появились новые покупатели - эксперт
Лукашенко поздравил Россию с успехом в прекращении бойни в Карабахе
Армения потерпела неудачу в Карабахе на поле боя, но не в дипломатии, считает глава МИД страны
Долларизация по банковским вкладам населения в Азербайджане на конец октября составляет 53% - ЦБ
В Азербайджане уже собрано свыше 320 тыс. тонн хлопка, урожайность составляет рекордные 32 центнера с гектара – Минсельхоз
Объемы глобальной торговли быстро восстанавливаются, Китай наращивает долю в мировом экспорте
Число заражений COVID-19 в мире превысило 60,3 млн, жертв - 1,42 млн
В некоторых странах Европы наблюдается улучшение ситуации с COVID-19
В Северной и Южной Америке за неделю более 1,5 млн случаев COVID-19, это рекорд - ВОЗ
ИВ Габалинского района направит около 2,7 млн манатов на строительство жилого здания
ИВ Габалинского района направит 388 тыс. манатов на капремонт дорог
Президент Азербайджана выделил 630 тыс. манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения Гусарского района
Брайза: Присутствие турецких военных в Азербайджане обеспечит геостратегический баланс в регионе
Мы поменяли геополитический расклад в регионе – президент Азербайджана
Карабахские армяне с нетерпением ждут освобождения Карабаха от террористической хунты сепаратистов - Агаджанов
«Я уверен, что поддержка клиентов в это непростое время окупится сторицей»: интервью с Дариушом Каспршиком, Членом Наблюдательного Совета AccessBank
Банк Республика запускает кредитную кампанию «Выгодная Пятница»
Кельбаджар обладает богатыми природными ресурсами и туристическим потенциалом
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Вусал Гасымлы: Армения будет привлечена к международно-правовой ответственности
Ответы на 10 основных вопросов по миру в Карабахе
Глупость с особо тяжкими последствиями: как Армению завели в тупик собственные нацисты и популисты