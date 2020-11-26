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СНГ 26.11.2020 13:02

В Киргизии предложили лишить русский язык статуса официального

Член киргизского Конституционного совещания Садирдин Торалиев предлагает лишить русский язык в Киргизии статуса официального.

"Может, будет звучать радикально, но я предлагаю оставить в Конституции государственным языком только киргизский язык. По другим языкам необходимо принять отдельные законы. Молодежь перестала разговаривать на киргизском, потому что в нем нет потребности, такого не должно быть", - заявил Торалиев на заседании Конституционного совещания в четверг.

По его словам, в стране необходимо создать условия для изучения киргизского языка. "Мы можем потерять свой язык", - заявил он.

"Русский язык нам нужен, нам нужен и английский язык, чем больше иностранных языков мы будем знать, тем больше нас будут уважать за рубежом. Свыше 60% людей в мире разговаривают на английском. Необходимо принять отдельные законы и развивать изучение иностранных языков", - отметил Торалиев.

Согласно Конституции страны, государственным языком является киргизский язык, в качестве официального используется русский язык.

17 ноября депутаты парламента Киргизии вынесли на общественное обсуждение законопроект о назначении референдума по новой Конституции. Проведение референдума предлагается совместить с досрочными выборами президента Киргизии, которые назначены на 10 января.

Проект новой Конституции Киргизии предусматривает руководство исполнительной властью президентом республики, введение института Народного Курултая (Народного Собрания), а также сокращение числа депутатов парламента с нынешних 120 до 90.

20 ноября исполняющий обязанности президента Киргизии Талант Мамытов подписал указ об образовании Конституционного совещания, в состав которого вошли 89 человек из числа депутатов парламента, бывших и действующих чиновников, представителей научного сообщества и общественных деятелей.

По итогам обсуждения в Конституционном совещании в парламент Киргизии будут внесены предложения по проекту закона "О конституции Кыргызской Республики".

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Тэги: КИРГИЗИЯ, РОССИЯ, ЯЗЫК


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]