В Киргизии предложили лишить русский язык статуса официального

Член киргизского Конституционного совещания Садирдин Торалиев предлагает лишить русский язык в Киргизии статуса официального.
"Может, будет звучать радикально, но я предлагаю оставить в Конституции государственным языком только киргизский язык. По другим языкам необходимо принять отдельные законы. Молодежь перестала разговаривать на киргизском, потому что в нем нет потребности, такого не должно быть", - заявил Торалиев на заседании Конституционного совещания в четверг.
По его словам, в стране необходимо создать условия для изучения киргизского языка. "Мы можем потерять свой язык", - заявил он.
"Русский язык нам нужен, нам нужен и английский язык, чем больше иностранных языков мы будем знать, тем больше нас будут уважать за рубежом. Свыше 60% людей в мире разговаривают на английском. Необходимо принять отдельные законы и развивать изучение иностранных языков", - отметил Торалиев.
Согласно Конституции страны, государственным языком является киргизский язык, в качестве официального используется русский язык.
17 ноября депутаты парламента Киргизии вынесли на общественное обсуждение законопроект о назначении референдума по новой Конституции. Проведение референдума предлагается совместить с досрочными выборами президента Киргизии, которые назначены на 10 января.
Проект новой Конституции Киргизии предусматривает руководство исполнительной властью президентом республики, введение института Народного Курултая (Народного Собрания), а также сокращение числа депутатов парламента с нынешних 120 до 90.
20 ноября исполняющий обязанности президента Киргизии Талант Мамытов подписал указ об образовании Конституционного совещания, в состав которого вошли 89 человек из числа депутатов парламента, бывших и действующих чиновников, представителей научного сообщества и общественных деятелей.
По итогам обсуждения в Конституционном совещании в парламент Киргизии будут внесены предложения по проекту закона "О конституции Кыргызской Республики".
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