Армения потерпела неудачу в Карабахе на поле боя, но не в дипломатии, считает глава МИД страны

Глава МИД Армении Ара Айвазян заявляет, что в карабахской войне армянская сторона проиграла лишь на поле боя, но не на дипломатической арене.
"На поле боя имели неудачу, необходимо это правильно оценить, поскольку наши солдаты сражались против несоразмерно большой силы. Сейчас мы должны сделать все, чтобы ситуация стабилизировалась. В дипломатии мы не имели неудач", - сказал Айвазян журналистам в четверг.
На вопрос, в чем положительная сторона трехстороннего заявления по Карабаху, которым Азербайджану переданы территории, министр ответил: "Положительно то, что война остановлена".
Долларизация по банковским вкладам населения в Азербайджане на конец октября составляет 53% - ЦБ
В Азербайджане уже собрано свыше 320 тыс. тонн хлопка, урожайность составляет рекордные 32 центнера с гектара – Минсельхоз
Объемы глобальной торговли быстро восстанавливаются, Китай наращивает долю в мировом экспорте
Число заражений COVID-19 в мире превысило 60,3 млн, жертв - 1,42 млн
В некоторых странах Европы наблюдается улучшение ситуации с COVID-19
В Северной и Южной Америке за неделю более 1,5 млн случаев COVID-19, это рекорд - ВОЗ
ИВ Габалинского района направит около 2,7 млн манатов на строительство жилого здания
ИВ Габалинского района направит 388 тыс. манатов на капремонт дорог
Президент Азербайджана выделил 630 тыс. манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения Гусарского района
Белоруссии и России никуда не деться от очень тесных и дружеских отношений, но их надо интенсифицировать - Лукашенко
Заседание Совмина Союзного государства может не состояться из-за эпидситуации - премьер Белоруссии
Эксперт допускает возможность отказа Турции от дальнейших закупок систем С-400
Брайза: Присутствие турецких военных в Азербайджане обеспечит геостратегический баланс в регионе
Мы поменяли геополитический расклад в регионе – президент Азербайджана
Карабахские армяне с нетерпением ждут освобождения Карабаха от террористической хунты сепаратистов - Агаджанов
«Я уверен, что поддержка клиентов в это непростое время окупится сторицей»: интервью с Дариушом Каспршиком, Членом Наблюдательного Совета AccessBank
Банк Республика запускает кредитную кампанию «Выгодная Пятница»
Кельбаджар обладает богатыми природными ресурсами и туристическим потенциалом
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Вусал Гасымлы: Армения будет привлечена к международно-правовой ответственности
Ответы на 10 основных вопросов по миру в Карабахе
Глупость с особо тяжкими последствиями: как Армению завели в тупик собственные нацисты и популисты