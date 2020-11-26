Армения потерпела неудачу в Карабахе на поле боя, но не в дипломатии, считает глава МИД страны

Глава МИД Армении Ара Айвазян заявляет, что в карабахской войне армянская сторона проиграла лишь на поле боя, но не на дипломатической арене.

"На поле боя имели неудачу, необходимо это правильно оценить, поскольку наши солдаты сражались против несоразмерно большой силы. Сейчас мы должны сделать все, чтобы ситуация стабилизировалась. В дипломатии мы не имели неудач", - сказал Айвазян журналистам в четверг.

На вопрос, в чем положительная сторона трехстороннего заявления по Карабаху, которым Азербайджану переданы территории, министр ответил: "Положительно то, что война остановлена".