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Карабахский конфликт 26.11.2020 13:10

Лукашенко поздравил Россию с успехом в прекращении бойни в Карабахе

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече в четверг в Минске с главой МИД РФ Сергеем Лавровым позитивно оценил роль России в урегулировании конфликта между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе, отметив, что война в этом регионе прекратилась во многом благодаря действиям Москвы.

"Очень хотел бы вас поздравить с тем, что произошло на Кавказе. Вы просто молодцы. Ясно, что без издержек не бывает. Критика будет, (...) но то, что вы прекратили - во многом благодаря России прекратилась эта бойня, что там не гибнут люди... И, в принципе, пусть в начале пути мы находимся там, но начали этот долгий путь к нормализации отношений на Кавказе, - это очень позитивный и хороший знак. Мы именно такой позиции придерживаемся", - заявил Лукашенко.

По его словам, он изначально был глубоко погружен в проблемы Кавказского региона, хорошо их знает и эта тематика обсуждалась им с руководством России, Армении и Азербайджана.

"Я очень доволен, что именно так этот кризис разрешился, как мы когда-то обсуждали, в последний раз, в Питере. Поэтому я вас искренне поздравляю", - сказал Лукашенко.

Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, ЛУКАШЕНКО, РОССИЯ, КАРАБАХ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]