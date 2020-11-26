Лукашенко поздравил Россию с успехом в прекращении бойни в Карабахе

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече в четверг в Минске с главой МИД РФ Сергеем Лавровым позитивно оценил роль России в урегулировании конфликта между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе, отметив, что война в этом регионе прекратилась во многом благодаря действиям Москвы.
"Очень хотел бы вас поздравить с тем, что произошло на Кавказе. Вы просто молодцы. Ясно, что без издержек не бывает. Критика будет, (...) но то, что вы прекратили - во многом благодаря России прекратилась эта бойня, что там не гибнут люди... И, в принципе, пусть в начале пути мы находимся там, но начали этот долгий путь к нормализации отношений на Кавказе, - это очень позитивный и хороший знак. Мы именно такой позиции придерживаемся", - заявил Лукашенко.
По его словам, он изначально был глубоко погружен в проблемы Кавказского региона, хорошо их знает и эта тематика обсуждалась им с руководством России, Армении и Азербайджана.
"Я очень доволен, что именно так этот кризис разрешился, как мы когда-то обсуждали, в последний раз, в Питере. Поэтому я вас искренне поздравляю", - сказал Лукашенко.
Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.
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