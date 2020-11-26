В Азербайджане уже собрано свыше 320 тыс. тонн хлопка, урожайность составляет рекордные 32 центнера с гектара – Минсельхоз

Фермеры Азербайджана на сегодня сдали 320,5 тыс. тонн хлопка, сообщает министерство сельского хозяйства.
«На сегодня в приемные пункты сдано более 320 тыс. хлопка», - сообщает ведомство.
По данным Минсельхоза в 2019 году сбор урожая хлопка в Азербайджане в 2019 году составил 295 тыс. тонн. Таким образом, фермеры в Азербайджане уже собрали на 8,6% больше, чем в 2019 году.
В министерстве также отметили, что средняя урожайность в 2020 году составила 32,09 центнера с гектара, что является рекордом за всю историю хлопководства в Азербайджане.
«В настоящее время сбор хлопка по стране продолжается, что в свою очередь отразится и на объемах сбора хлопка так и на ее урожайности. В 2020 году под хлопок было засеяно 100 тыс. га площадей в 21 районе Азербайджана», - отмечает Минсельхоз.
Б.Рустамбеков
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