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Финансы 26.11.2020 13:50

Долларизация по банковским вкладам населения в Азербайджане на конец октября составляет 53% - ЦБ

Банковские вклады населения в Азербайджане (включая средства физлиц, занимающихся индивидуальной предпринимательской деятельностью) в январе-октябре 2020 года сократились на 8,9% - до 7 млрд 870,3 млн манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центральном банке (ЦБА).

По данным ЦБА, банковские вклады населения в инвалюте за отчетный период сократились на 7,4% - до 4 млрд 173,3 млн манатов или 53% всех вкладов населения (по итогам 2019 года удельный вес вкладов в инвалюте составил 52,2%). На конец сентября 2020 года долларизация составляла 53,9%.

Объем вкладов населения в национальной валюте в январе-октябре 2020 года сократился на 10,5% - до 3 млрд 697 млн манатов или 47% всех вкладов.

На 31 октября 2020 года объем банковских вкладов резидентов составляет 7 млрд 588,5 млн манатов, нерезидентов – 281,8 млн манатов. С начала года вклады резидентов сократились на 7,5%, нерезидентов - на 35,1%.

В целом, на 31 октября, объем вкладов и депозитов в банках в Азербайджане составляет 22 млрд 442,1 млн манатов, что на 9,3% меньше показателя на конец 2019 года.

А.Мамедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: НАСЕЛЕНИЕ, ВКЛАДЫ, ДОЛЛАРИЗАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]