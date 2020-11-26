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Регион 26.11.2020 13:55

Эксперт допускает возможность отказа Турции от дальнейших закупок систем С-400

Турция может отказаться от дальнейших закупок российских систем ПВО С-400 из-за давления США, считает научный сотрудник Центра ближневосточных исследований Института мировой экономики и международных отношений РАН Алексей Давыдов.

"Может сложиться ситуация что (США - ИФ) поставят Турции такие условия, от которых она не сможет отказаться. И тогда она может увидеть более выгодную возможность для углубления сотрудничества с США, в том числе по ПРО", - сказал Давыдов на экспертной онлайн-встрече, проходящей в рамках совместного проекта ИМЭМО и "Интерфакса".

25 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что страна не планирует отказываться от российских систем ПВО С-400 под угрозой санкций от США.

24 октября официальный представитель Минобороны Турции Надиде Шебнем Актоп заявила, что приобретенные у России С-400 будут поставлены на боевое дежурство вне зависимости от возможности интеграции с системой ПВО НАТО.

С-400 - зенитная ракетная система дальнего действия (АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей"). Турция купила у России четыре дивизиона С-400. 23 октября 2019 года "Рособоронэкспорт" сообщил, что Россия выполнила этот контракт досрочно, поставив Турции все элементы систем С-400, включая ракеты.

Россия поставила Турции системы С-400 на $2,5 млрд, сообщил в июле глава "Ростеха" Сергей Чемезов.

Глава ФСВТС России Дмитрий Шугаев в марте в интервью "Интерфаксу" сказал, что Россия рассчитывает в обозримом будущем договориться о поставке Турции дополнительной партии С-400.

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Тэги: РОССИЯ, ТУРЦИЯ, С400, МНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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