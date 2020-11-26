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ТЭК 26.11.2020 17:45

В Узбекистане на нефтебазе горит цистерна с горючим вместимостью 5 тыс. тонн

В Ташкентской области Узбекистана загорелась цистерна с большим количеством горючего, сообщает в четверг пресс-служба МЧС.

"В Чиназском районе Ташкентской области на нефтебазе воспламенилась цистерна с горючим вместимостью 5000 тонн", - говорится в сообщении.

По данным МЧС, на месте работают 14 пожарных расчетов.

Информация о пострадавших пока не поступала, добавили в пресс-службе МЧС.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: УЗБЕКИСТАН, НЕФТЕБАЗА, ПОЖАР

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]