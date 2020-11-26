В Узбекистане на нефтебазе горит цистерна с горючим вместимостью 5 тыс. тонн

В Ташкентской области Узбекистана загорелась цистерна с большим количеством горючего, сообщает в четверг пресс-служба МЧС.

"В Чиназском районе Ташкентской области на нефтебазе воспламенилась цистерна с горючим вместимостью 5000 тонн", - говорится в сообщении.

По данным МЧС, на месте работают 14 пожарных расчетов.

Информация о пострадавших пока не поступала, добавили в пресс-службе МЧС.