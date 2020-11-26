Лавров предложил Белоруссии использовать партнерство с Китаем в общих интересах ЕАЭС

Россия отмечает важность сотрудничества с Белоруссией по вопросам реализации концепции Большого евразийского партнерства, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в четверг в ходе своего выступления на заседании коллегий министерств иностранных дел России и Белоруссии.

"Еще один важный вопрос нашего заседания связан со строительством на основе концепции Большого евразийского партнерства, открытого для всех государств и межгосударственных объединений Евразийского континента. Одной из несущих опор такого партнерства призвано служить сопряжение ЕАЭС и китайской инициативы "Один пояс - один путь", - сказал он.

Лавров отметил, что координация действий с белорусскими коллегами, которые сейчас председательствуют в ЕАЭС, в рамках такого курса уже налажена. "Считаем это направление важным с учетом тех возможностей, которые открывает стратегическое партнерство с Китайской Народной Республикой и которые необходимо использовать в наших общих интересах", - заявил он.

"На это нацелен проект стратегических направлений Евразийской экономической интеграции до 2025 года, который представлен на утверждение Высшего Евразийского экономического совета", - добавил министр.