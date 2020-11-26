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СНГ 26.11.2020 18:02

Лавров предложил Белоруссии использовать партнерство с Китаем в общих интересах ЕАЭС

Россия отмечает важность сотрудничества с Белоруссией по вопросам реализации концепции Большого евразийского партнерства, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в четверг в ходе своего выступления на заседании коллегий министерств иностранных дел России и Белоруссии.

"Еще один важный вопрос нашего заседания связан со строительством на основе концепции Большого евразийского партнерства, открытого для всех государств и межгосударственных объединений Евразийского континента. Одной из несущих опор такого партнерства призвано служить сопряжение ЕАЭС и китайской инициативы "Один пояс - один путь", - сказал он.

Лавров отметил, что координация действий с белорусскими коллегами, которые сейчас председательствуют в ЕАЭС, в рамках такого курса уже налажена. "Считаем это направление важным с учетом тех возможностей, которые открывает стратегическое партнерство с Китайской Народной Республикой и которые необходимо использовать в наших общих интересах", - заявил он.

"На это нацелен проект стратегических направлений Евразийской экономической интеграции до 2025 года, который представлен на утверждение Высшего Евразийского экономического совета", - добавил министр.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, РОССИЯ, ЛАВРОВ, КИТАЙ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]