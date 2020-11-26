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Дальнее зарубежье 26.11.2020 18:16

Шведские принц Карл Филипп и принцесса София заболели COVID-19

Шведский принц Карл Филипп и его супруга принцесса София заразились коронавирусом COVID-19, сообщают западные СМИ со ссылкой на заявление королевского дворца Швеции.

У 41-летнего принца и его 35-летней супруги наблюдаются легкие симптомы -как при гриппе. Они лечатся в своем доме в Стокгольме, с ними находятся двое маленьких детей.

Ожидается, что в скором времени тест на коронавирус сделают король Швеции Карл XVI Густав и королева Сильвия, а также принцесса Виктория, их дочь и сестра Карла Филиппа, и ее супруг принц Даниэль.

По данным таблоида "Афтонбладет", королевская семья на прошлой неделе собиралась на похоронах брата королевы Сильвии, до этого все присутствовавшие на церемонии сдали тест на коронавирус, и он оказался отрицательным у всех.

В начале пандемии весной принцесса София устроилась волонтером в одну из больниц Стокгольма, где лечили коронавирусных больных. До последнего времени она работала там на полставки.

Власти Швеции с самого начала придерживались сдержанной позиции относительно вируса и не вводили жестких мер ограничений. Всего с начала пандемии в этой стране выявили более 230 тыс. заражений, скончались 6,5 тыс. человек.

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Тэги: ШВЕЦИЯ, МОНАРХИ, КОРОНАВИРУС, ИЗОЛЯЦИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]