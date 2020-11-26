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СНГ 26.11.2020 19:26

Минск подготовил санкционный список против ряда официальных лиц Украины - МИД Белоруссии

Белоруссия подготовила санкционный список в отношении ряда официальных лиц Украины, сообщил министр иностранных дел страны Владимир Макей журналистам в четверг.

"Мы выработали уже и примем соответствующие и адекватные меры. На первоначальном этапе мы также подготовили соответствующий санкционный список в отношении ряда официальных лиц Украины. И будем дальше смотреть, как будут развиваться события", - подчеркнул Макей.

Министр пообещал "не оставлять без ответа ни одно из действий Украины, направленное против белорусского государства".

Макей напомнил, что Украина заявила, что "поставила все отношения с Беларусью на паузу, что надо оказывать на так называемый режим давление, чтобы пришла истинная в их понимании демократия".

По его словам, Украина при этом присоединяется к санкциям (ЕС) в отношении Белоруссии. В Киеве, сказал он, считают, что, вводя санкции, через ужесточение взаимодействия со страной, они помогают народу Белоруссии. "Мы видим, что это абсолютно извращенная логика. И мы категорически не приветствуем такой подход", - добавил Макей.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, УКРАИНА, САНКЦИИ, СПИСОК


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]