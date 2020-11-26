Акции оппозиции в Грузии на время вводимых из-за коронавируса ограничений запрещаться не будут - премьер

Власти Грузии не будут препятствовать на время вводимых с 28 ноября до 1 февраля из-за распространения COVID-19 ограничений проведению оппозиционными партиями политических акций с участием своих сторонников, заявил премьер-министр Георгий Гахария.
"Наше правительство не запрещает права граждан на проведение политических акций, но вместе с тем проведение подобных акций - это прямая ответственность тех политиков, которые сегодня обижаются на сравнения эпидемиологами их акций с запрещенными у нас свадьбами и поминками с участием сотен человек", - сказал Гахария в четверг журналистам.
Он отметил, что самым большим риском сегодняшней коронавирусной инфекции является простота и быстрота ее распространения.
"Никто никому не запрещает права на самовыражение, но надо на акциях обязательно носить маски и соблюдать дистанцию между собой", - сказал Гахария.
Представители оппозиционных партий, не признающие результаты состоявшихся 31 октября парламентских выборов, ранее заявляли о намерении проводить многотысячные акции протеста в Тбилиси и других городах Грузии до тех пор, пока не будет удовлетворено их требование о проведении новых парламентских выборов.
Баку вручил ноту протеста послу Франции в связи с резолюцией Сената по Нагорному Карабаху – МИД Азербайджана
Азербайджану перейдет в Нагорном Карабахе более 180 населенных пунктов, а не 121
Азербайджан и Турция создадут совместный технопарк в Карабахе
BofA ожидает падения мирового ВВП на 3,7% в 2020 г, рост на 5,4% и 3,9% в следующие два года
Туркменнефть продлит на 8 лет контракт с Татнефтью по повышению продуктивности скважин
Repsol инвестирует более 18 млрд евро в рамках нового пятилетнего плана
Активность коронавируса продлится еще 1,5 года - эпидемиолог
В Азербайджане за сутки зафиксировано 3 705 случаев заражений COVID-19, умерли 32 человека
Число заражений COVID-19 в мире превысило 60,3 млн, жертв - 1,42 млн
ИВ Габалинского района направит около 2,7 млн манатов на строительство жилого здания
ИВ Габалинского района направит 388 тыс. манатов на капремонт дорог
Президент Азербайджана выделил 630 тыс. манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения Гусарского района
Брайза: Присутствие турецких военных в Азербайджане обеспечит геостратегический баланс в регионе
Мы поменяли геополитический расклад в регионе – президент Азербайджана
Карабахские армяне с нетерпением ждут освобождения Карабаха от террористической хунты сепаратистов - Агаджанов
«Я уверен, что поддержка клиентов в это непростое время окупится сторицей»: интервью с Дариушом Каспршиком, Членом Наблюдательного Совета AccessBank
Банк Республика запускает кредитную кампанию «Выгодная Пятница»
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Хорватия в январе-сентябре увеличила закупки нефти у Азербайджана в 3,8 раза, Франция сократила в 6 раз
Вусал Гасымлы: Армения будет привлечена к международно-правовой ответственности