Акции оппозиции в Грузии на время вводимых из-за коронавируса ограничений запрещаться не будут - премьер

Власти Грузии не будут препятствовать на время вводимых с 28 ноября до 1 февраля из-за распространения COVID-19 ограничений проведению оппозиционными партиями политических акций с участием своих сторонников, заявил премьер-министр Георгий Гахария.

"Наше правительство не запрещает права граждан на проведение политических акций, но вместе с тем проведение подобных акций - это прямая ответственность тех политиков, которые сегодня обижаются на сравнения эпидемиологами их акций с запрещенными у нас свадьбами и поминками с участием сотен человек", - сказал Гахария в четверг журналистам.

Он отметил, что самым большим риском сегодняшней коронавирусной инфекции является простота и быстрота ее распространения.

"Никто никому не запрещает права на самовыражение, но надо на акциях обязательно носить маски и соблюдать дистанцию между собой", - сказал Гахария.

Представители оппозиционных партий, не признающие результаты состоявшихся 31 октября парламентских выборов, ранее заявляли о намерении проводить многотысячные акции протеста в Тбилиси и других городах Грузии до тех пор, пока не будет удовлетворено их требование о проведении новых парламентских выборов.