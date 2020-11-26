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Регион 26.11.2020 21:03

Акции оппозиции в Грузии на время вводимых из-за коронавируса ограничений запрещаться не будут - премьер

Власти Грузии не будут препятствовать на время вводимых с 28 ноября до 1 февраля из-за распространения COVID-19 ограничений проведению оппозиционными партиями политических акций с участием своих сторонников, заявил премьер-министр Георгий Гахария.

"Наше правительство не запрещает права граждан на проведение политических акций, но вместе с тем проведение подобных акций - это прямая ответственность тех политиков, которые сегодня обижаются на сравнения эпидемиологами их акций с запрещенными у нас свадьбами и поминками с участием сотен человек", - сказал Гахария в четверг журналистам.

Он отметил, что самым большим риском сегодняшней коронавирусной инфекции является простота и быстрота ее распространения.

"Никто никому не запрещает права на самовыражение, но надо на акциях обязательно носить маски и соблюдать дистанцию между собой", - сказал Гахария.

Представители оппозиционных партий, не признающие результаты состоявшихся 31 октября парламентских выборов, ранее заявляли о намерении проводить многотысячные акции протеста в Тбилиси и других городах Грузии до тех пор, пока не будет удовлетворено их требование о проведении новых парламентских выборов.

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Тэги: ГРУЗИЯ, ПРЕМЬЕР, ОППОЗИЦИЯ, АКЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]