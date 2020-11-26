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СНГ 26.11.2020 20:33

Киев счел безосновательной реакцию Минска на протесты у белорусского посольства

Министерство иностранных дел Украины приняло во внимание вручение украинскому послу в Белоруссии ноты протеста белорусского МИДЮ но считает реакцию белорусской стороны чрезмерно эмоциональной и в целом безосновательной.

"Хотим напомнить, что для Украины как европейского демократического государства свобода слова и свобода собраний имеют фундаментальное значение. Никаких оснований для ограничения права на мирный протест в этой ситуации не существует. Правоохранительные органы Украины принимают надлежащие меры, чтобы на постоянной основе, а особенно во время акций протестов, гарантировать безопасность как участников акций, так и посольства Беларуси и его работников", - сказали агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе МИД Украины в четверг.

Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Украина четко придерживается положений Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года и гарантирует безопасность иностранных дипломатических миссий на своей территории.

"Ожидаем, что белорусская сторона также с должной ответственностью будет относиться к своим международным обязательствам, и не будет допускать нарушений дипломатического иммунитета вроде безосновательных осмотров дипломатического автомобиля посла Украины в Беларуси при пересечении белорусско-украинской границы. Припоминаем также, что в период Революции Достоинства в Украине белорусская сторона не реагировала на провокации граждан, которые под стенами посольства Украины в Минске демонстрировали свою крайне недружественную позицию к Украине и избранному украинским народом европейскому курсу", - отметили в МИД.

Ранее в четверг сообщалось, что в МИД Белоруссии вызвали посла Украины Игоря Кизима, ему вручили ноту протеста из-за "антибелорусских акций" у посольства в Киеве.

"Украинскому дипломату вручена нота МИД, в которой белорусская сторона выразила решительный протест в связи с непрекращающейся серией антибелорусских акций в отношении посольства Беларуси в Украине и потребовала обеспечить на надлежащем уровне безопасность дипломатической миссии в соответствии с нормами Венской конвенции о дипломатических сношениях от 18 апреля 1961 года", - говорится в сообщении МИД Белоруссии в четверг.

Там проинформировали, что "послу выражена крайняя озабоченность бездействием компетентных органов Украины по пресечению провокаций и отсутствием должных мер реагирования на соответствующие официальные запросы белорусской стороны".

"Отмечено, что противоправная деятельность радикальных элементов у здания белорусской дипломатической миссии в Киеве создает непосредственную угрозу для ее функционирования, а также для безопасности сотрудников посольства и членов их семей", - сказано в сообщении.

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Тэги: УКРАИНА, БЕЛОРУССИЯ, ПОСОЛЬСТВО, АКЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]