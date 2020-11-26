Решение Сената Франции по Карабаху вредит экономическим интересам Парижа в Азербайджане – глава ЦАЭРК

Решение Сената Франции, по Нагорному Карабаху, принятое под влиянием армянского лобби, наносит вред экономическим интересам Франции на Южном Кавказе, считает исполнительный директор Центра анализа экономических реформ и коммуникации (ЦАЭРК) Вусал Гасымлы.

По его словам, Азербайджан является крупнейшим торговым партнером Франции на Южном Кавказе.

«На долю Азербайджана приходится 2/3 общего товарооборота Франции со странами Южного Кавказа. В 2019 году экспорт Азербайджана во Францию составил $537 млн, импорт из Франции - $251 млн. Для сравнения, экспорт Армении во Францию в 2019 году составил всего $8,72 млн, импорт в Армению - $82,95 млн. По объему экспорта во Францию Азербайджан в 62 раза опережает Армению, по импорту из Франции - в 3 раза. Такая диспропорция в торговле показывает, что Сенат Франции предпочитает армянский патронаж, а не прагматизм и справедливость, вопреки основным принципам республики", - сказал Гасымлы, слова которого приводятся в сообщении Центра.

По его словам, Азербайджан также является страной, которая привлекает больше всего французских инвестиций на Южном Кавказе – в Азербайджане работают более 50 французских компаний, которые действуют в сферах энергетики, транспорта, сельского хозяйства и продовольствия, гостиничного бизнеса, банковского дела, авиации и аэрокосмической промышленности.

«Французские компании участвовали в качестве подрядчиков в проектах на сумму $6,2 млрд в Азербайджане. В период с 1995 по 2019 год французские компании инвестировали $2,2 млрд в экономику Азербайджана, из которых $2 млрд - в нефтяной сектор и $194,1 млн - в ненефтяную промышленность. Объем азербайджанских инвестиций во Францию составил $224,7 млн», - подчеркнул он.

В 2004-2018гг французские компании выполнили для Азербайджана заказов на сумму $2,3 млрд.

«Французские компании по-прежнему заинтересованы в экономических отношениях с Азербайджаном. Резолюция Сената ставит их в затруднительное положение, особенно когда французские компании имеют большой потенциал в постконфликтном строительстве в Азербайджане. Эти компании также должны объяснить французской общественности, парламентариям и правительству, что чрезмерное армянское покровительство наносит разрушительный удар интересам Франции на Южном Кавказе", - добавил Гасымлы.

А.Мамедов