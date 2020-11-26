В Израиле начались наводнения из-за сильных дождей

Мощные ливни и сильный ветер привели к наводнениям в городах Герцлия и Бней-Брак в центральной части Израиля, сообщает газета Jerusalem post.

В Герцлии из-за дождей пришлось закрыть железнодорожную станцию, некоторые дороги тоже заблокированы. С наводнениями пытаются справиться экстренные службы. Уровень воды в озере Кинерет поднялся на 2,5 см за ночь. Он теперь на метр выше красной линии.

Многим людям понадобилась медицинская помощь. Ночью госпитализировали 95-летнего мужчину, которого нашли на улице с очень низкой температурой. Другого 37-летнего мужчину унесло сильным течением, у него также переохлаждение.

По прогнозам, тяжелые метеорологические условия в стране сохранятся до выходных.