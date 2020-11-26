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Дальнее зарубежье 26.11.2020 17:14

В Израиле начались наводнения из-за сильных дождей

Мощные ливни и сильный ветер привели к наводнениям в городах Герцлия и Бней-Брак в центральной части Израиля, сообщает газета Jerusalem post.

В Герцлии из-за дождей пришлось закрыть железнодорожную станцию, некоторые дороги тоже заблокированы. С наводнениями пытаются справиться экстренные службы. Уровень воды в озере Кинерет поднялся на 2,5 см за ночь. Он теперь на метр выше красной линии.

Многим людям понадобилась медицинская помощь. Ночью госпитализировали 95-летнего мужчину, которого нашли на улице с очень низкой температурой. Другого 37-летнего мужчину унесло сильным течением, у него также переохлаждение.

По прогнозам, тяжелые метеорологические условия в стране сохранятся до выходных.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ИЗРАИЛЬ, ДОЖДИ, НАВОДНЕНИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]