ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) ОБЪЯВЛЯЕТ ТЕНДЕР по приобретению ИТ техники

С тендерной документацией можно ознакомиться в офисе Банка по адресу: пр. Хатаи 38, Меценат Плаза, ОАО Банк ВТБ (Азербайджан), АZ 1008. Конкурсная заявка должна быть в непрозрачном закрытом конверте с прикрепленным снаружи перечнем содержимых документов, заверенным печатью контрагента (в случае если контрагент – индивидуальный предприниматель, подписью), и представлено до 03.12.2020 года не позднее 16:00 в закрытом и запечатанном двойном конверте (с приложенным заверенным печатью и подписью списком содержимого) в главный офис Банка по адресу: г.Баку, пр. Хатаи 38, Меценат Плаза, ОАО Банк ВТБ (Азербайджан), АZ 1008

Конкурсный (Тендерный) Комитет ОАО Банк ВТБ (Азербайджан).

Контактное лицо: секретарь Конкурсного (тендерного) комитета

Наиля Алиева

Телефон: 012 492-00-80 (внутренний номер 5514)

Моб: 055 212 03 14

Факс: 012 437-71-21